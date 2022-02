Imaginea genială pusă de Laura Cosoi cu burtica la vedere. Cum i-a implicat pe copii FOTO

Laura Cosoi urmează să devină mămica celui de-al treilea copilaș. Vedeta a plecat într-o vacanță exotică alături de întreaga familie și este în culmea fericirii. Blondina trăiește cea mai frumoasă perioadă din viața ei. Are două fetițe minunate și urmează să aducă pe lume cel de-al treilea copil. Actrița se bucură de o viață de familie superbă și a împărtășit câteva imagini cu fanii ei.

În doar câteva luni, Laura Cosoi va fi mămică pentru al treilea copil. Aflată într-o vacanță alături de cele două fetițe și de soțul ei, artista a ținut să împărtășească o fotografie emoționantă.

Vedeta a postat o fotografie de pe plajă. Îmbrăcată într-un costum de baie din două piese, cu un apus superb pe fundal, la malul mării, Laura Cosoi și-a afișat mândră burtica de gravidă. Nu a uitat nici de fetițele ei. Una dintre ele îi săruta burtica, iar cealaltă se uita cu bucurie spre sora ei.

Imaginea a adunat multe aprecieri în scurt timp și fanii au felicitat-o pe Laura Cosoi pentru fotografia unică.

Actrița este căsătorită cu Cosmin Curticăpean și au împreună două fetițe. În această vară, urmează să vină pe lume cea de-a treia fetiță.

Vedeta a împărtășit vestea cu urmăritorii ei chiar în ziua de Crăciun, prin intermediul unui mesaj emoționant.

„Cel mai mult imi place sa fiu cu ei! Mi-am imaginat, alaturi de Cosmin, o familie mare, unita, cu scaune multe asezate in jurul mesei de Craciun, cu copiii care sa ne colinde, sa se alerge in jurul bradului, sa ma ajute la facut prajituri, o viata in care iubirea sa ne acopere!

In acest moment bratele noastre devin si mai incapatoare, sufletul si mai plin, emotiile si mai coplesitoare, caci in lumea asta a noastra mai asteptam o fetita, o surioara pentru Rita si Vera.

Ce dar minunat este viata, cata bogatie pot aduce copiii, ce sentiment inaltator de recunostinta ne incearca ori de cate ori le privim, cat de mare si de bun este Dumnezeu cu noi…!

Mi-am dorit sa impartasesc aceasta bucurie cu voi azi, pentru ca sunteti parte din viata mea si mi-ati fost alaturi de fiecare data in toate momentele importante.

Si pentru asta va multumesc! Dragi prieteni, va doresc un Craciun in pace si lumina, alaturi de oamenii apropiati sufletului vostru!”, a scris Laura Cosoi pe Facebook.