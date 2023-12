Iluzia optică specială de Crăciun. Unde se ascunde ursul printre reni? Ai IQ ridicat dacă îl vezi în 15 secunde

Playtech Știri îți prezintă o iluzie optică specială de Crăciun. Poți să-l ajuți pe moș să găsească ursul care s-a ascuns printre reni? Nu are foarte mult timp la dispoziție, se grăbește pentru a livra cadourile la timp! Încearcă să rezolvi problema în 15 minute.

Țara lui Moș Crăciun și secretele pe care le ascunde

Se spune că Moș Crăciun are propria lui țară, plină de magie, în care an de an se contorizează acțiunile copiilor și modul în care vor fi sau nu răsplătiți pentru faptele lor. Teritoriul poartă denumirea de Laponia și a fost înscris, în anul 1996, pe lista patrimoniului cultural mondial UNESCO.

Laponia este o zonă cu peisaje magice, pur și simplu superbe, însă nu este singurul detaliu ce atrage atenția. Pe suprafața din nordul Europei, ce se întinde pe patru state (Norvegia, Suedia, Finlanda, Rusia), nu trăiește doar Moș Crăciun. Satul de la nord de Cercul Polar ascunde tot felul de surprize.

Moș Crăciun are o problemă, chiar înainte de sărbători

În satul lui Moș Crăciun se ascund celebrii reni din ilustrațiile din care ne citeau mamele când eram copii, spiridușii care ajută la împachetarea cadourilor și alte ajutoare ale bătrânului care aduce daruri la finalul fiecărui an. Se pare însă că Moș Crăciun a întâmpinat o mică mare problemă – chiar în 2023!

Moș Crăciun a împărțit tuturor spiridușilor lui câte o atribuție, pentru perioada premergătoare sărbătorilor de iarnă. Renii încă nu au fost legați la trăsura cu cadouri, ci se mai pot plimba încă liberi prin satul acoperit cu zăpadă strălucitoare. Poți să te convingi și tu, analizând imaginea.

Poți să îl ajuți să găsească ursul ascuns printre reni?

Doar că, în timpul pregătirilor, Moș Crăciun a pierdut un urs. Se pare că acesta și-a făcut loc prin mulțimea de reni. Acum, bătrânelul încearcă să îl găsească și, după cum poți observa în imagine, este destul de speriat de pățanie. Nu vrei să-l ajuți? Poate te va și răsplăti!

Tot ce trebuie să faci este să analizezi cu atenție prima imagine din galeria foto a acestui articol. Ai grijă să nu accesezi a doua ilustrație, fiindcă îți vei fura singur căciula, iar Moș Crăciun fără îndoială nu va fi fericit. Ce-ar fi să-l ajuți să găsească ursul dintre reni, în maximum 15 secunde?

Unde se află, de fapt, animăluțul neastâmpărat

Cu această ocazie, faci și o faptă bună, dar descoperi și care e nivelul tău de inteligență. Se spune că persoanele cu un IQ ridicat pot să-l ajute pe Moș Crăciun să găsească ursul dintre reni în maximum 15 secunde. Crezi că reușești și tu să faci acest lucru?

Dacă ai nevoie de un indiciu, te ajutăm noi: analizează cu atenție jumătatea de jos a imaginii, zona centrală. Ai reușit să găsești ursul căutat de Moș Crăciun? Timpul limită aproape expiră… La final, accesează a doua imagine din galerie, pentru a verifica răspunsul corect.