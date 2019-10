Ilinca Vandici, despre cele mai dureroase clipe din viața ei: „Nu am trecut peste asta total”

Ilinca Vandici a ales de cele mai multe ori să apară în fața publicului doar cu zâmbetul pe buze. Fanii săi însă sunt curioși de momentele dificile din viața ei și despre cum a putut trece peste. Iată mărturiile extrem de sincere ale vedetei!

Frumoasa moderatoare a show-ului de modă „Bravo, ai Stil!” a povestit despre cea mai grea perioadă din viața sa. Vedetă și-a lansat un canal de YouTube propunându-și să formeze o legătură din ce în ce mai strânsă cu publicul de acasă sau cu prietenii virtuali.

Pentru acest lucru, a decis să-și elibereze sufletul și să povestească pe îndelete problemele dificile cu care s-a confruntat de-a lungul vieții. Pe lângă moartea tatălui, Vandici a recunoscut că s-a luptat cu un alt episod greu, depresia postnatală. Bruneta a susținut că a fost foarte frustrant ca mamă să nu-și poată liniști copilul. De asemenea, a mai mărturisit că încă din prima zi de când l-a adus acasă pe Zian s-a simțit extrem de tensionată, i-a fost foarte teamă și avea atacuri de panică.

„Știu că tot ceea ce tu simți îi transmiți copilului, știu că în momentul în care eu reușeam să mă liniștesc, trebuia să reușească și el să se liniștească… știu că singurul lucru pe care trebuia să îl fac era: să-l țin în brațe și să respirăm amândoi. Dar în acel moment n- am fost capabilă de asta, am uitat tot ce am citit, am uitat tot ce am învățat, am uitat tot ce am prins din zbor de la specialiști pe toată durata sarcinii… și asta s-a întâmplat! Cred că noaptea aceea a fost noaptea în care am simțit concret cum s-a instalat depresia postnatală. Îmi era frică, îmi era teamă, eram obosită, pentru că nu dormisem și știm cu toți că oboseala, în condiții de stres, este cel mai mare dușman al unui om”

Ilinca Vandici