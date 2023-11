Ilinca Vandici, accident vestimentar înainte de o gală: “În momentul în care am respirat, pac! A crăpat fermoarul!” EXCLUSIV VIDEO

Prezentatoarea emisiunii “Bravo, ai stil” își gândește outfiturile până în cele mai mici detalii și le pregătește din timp când are de onorat vreo invitație la un eveniment monden. Înainte de Gala Radar de Media, Ilinca Vandici a fost luată prin surprindere de un accident vestimentar, care i-a dat planul peste cap. În interviul exclusiv acordat pentru Playtech Știri, vedeta TV ne-a spus că fermoarul corsetului a cedat, iar ea, din fericire, nu plecase de acasă. Prin urmare, a trebuit rapid să se reorganizeze, reușind să arate impecabil la eveniment.

În calitate de gazdă a show-ului “Bravo, ai stil”, Ilinca Vandici a deprins de la jurați multe ponturi legate de haine și combinarea lor.

Citește despre: Vedeta care a semnat cu Kanal D! O vei vedea la ”Bravo, ai stil!” la masa juriului

Prin urmare, accidentul vestimentar, al cărei victimă a fost, a obligat-o să fie creativă și să își gândească o nouă ținută rapid. Aseară, la Gala Radar de media, ea a primit premiul pentru cea mai rafinată vedetă feminină.

Playtech Știri: Cât timp ai alocat pentru pregătirile necesare acestui eveniment înainte să pleci de acasă?

Playtech Știri: Ești genul care își pregătește ținutele pe zile sau mergi pe inspirația de moment, te uiți în garderobă și alegi?

Ilinca Vandici: S-a întâmplat o chestiune care, sincer, cred că nu mi s-a mai întâmplat niciodată sau dacă mi s-a întâmplat a fost de mult și nu mai țin minte că așa e baba la bătrânețe. Aveam o ținută pregătită într-adevăr, știam exact look-ul, știam tot și, în momentul în care am pus corsetul pe mine, a crăpat fermoarul pentru că era extrem de fin. Iar corsetele trebuie să fie extrem de strâmte și în momentul în care am respirat, pac! A crăpat fermoarul. Drept urmare a trebuit să mă reorganizez repede și să găsesc o altă ținută.

Vezi și: De ce nu va mai apărea la Kanal D. Ce se întâmplă cu emisiunea ”Bravo, ai stil!”

Playtech Știri: Și bine că s-a întâmplat acasă.

Ilinca Vandici: Exact, asta am gândit și eu, bine că s-a întâmplat acasă și nu s-a întâmplat aici. Nu aveam o ținută neapărat de backup, dar uite că toți anii de “Bravo, ai stil” mi-au fost extrem de benefici, pentru că, uite așa cu ochii închiși știu să mă duc în dressing, să pun mâna pe ceva, să asortez una, două, să accesorizez și am ieșit pe ușă.

Playtech Știri: De la cine ai furat cele mai multe secrete în materie de modă?

Ilinca Vandici: De la toți jurații, mi se par absolut fantastic și cei care sunt în acest moment și cei care au fost de-a lungul timpului. E foarte important că i-am avut și am avut ocazia să fiu alături de ei și să-i ascult activ și să pun în aplicare tot ceea ce ne-au învățat și pe mine și pe toți telespectatorii.

Playtech Știri: Ne poți spune ce ai învățat, de exemplu, de la Cătălin Botezatu? Ce te-a sfătuit?

Ilinca Vandici: Multe lucruri. Îmi este greu dintr-un vortex de informații multe și mărunte să iau una și să zic că aceea este uau. Am învățat că supra-accesorizarea nu strică niciodată și că da, de cele mai multe, deși “less is more” au fost și momente în fashion când supra-accesorizarea a făcut cumva diferența. S-a purtat, a fost în trend și, de cele mai multe ori, din păcate, ne e cam frică să o folosim, pentru că da, putem da greș foarte ușor. Asta am învățat de la Cătălin Botezatu, inclusiv cum să supra-accesorizez corect.