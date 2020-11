Ilinca Vandici a făcut anunțul aseară, pentru toți fanii ei. A renunțat definitiv la ele

De azi, Ilinca Vandici pledează pentru realitate și naturalețe. Prezentatoarea ”Bravo, ai stil!” și-a anunțat fanii că nu va mai folosi efecte și aplicații pentru a-și edita fotografiile sau înregistrările video postate pe rețelele de socializare, îndemând oamenii să se iubească așa cum sunt.

Ilinca Vandici este una dintre cele mai îndrăgite prezentatoare de televiziune. Admirată îndeosebi de femei, prin prisma emisiunii despre modă pe care o moderează, aceasta este exemplul multora. De cu seară, a publicat pe pagina de Facebook un colaj cu o imagine în două ipostaze, una reală și una editată.

A ajuns la concluzia că filtrele și aplicațiile sunt cea mai mare capcană, schimbându-ți fizionomia și denaturând realitatea. Astfel, a declarat că va renunța la toate tehnicile de modificare a imaginilor pe care le va posta în continuare pe rețelele de socializare, îndemându-și publicul să face la fel, pentru a se iubi simplu, cu tot cu imperfecțiuni și fără filtre.

„Realitate vs Instagram…Traim în era în care înca de mici, fetele și femeile trăiesc sub o presiune imensa pusa de societate, povara de „a fi frumoasa”. Am început sa ne raportam de la varste tot mai fragede la frumusețea pe care o vedem la TV, pe rețele de socializare sau în reviste. În prezent, rar mai este încurajată naturalețea și frumusețea autentica și tot mai des suntem determinante sa ne aliniem „frumuseții la indigo” și sa apelam la filtre, aplicații de editat poze și la operații estetice pentru ca asa vedem la toate femeile care sunt declarate tipare ale frumuseții. Și eu am căzut în capcana aceasta și am ajuns în punctul în care nu m-am mai considerat frumoasa pentru ca nu arătam într-un anume fel și mi-am pierdut încrederea în sine.