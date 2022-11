Ilie Năstase, limbaj scandalos cu o jurnalistă. Fostul tenismen fusese prins din nou băut la volan

Situație deplasată în showbizul românesc. Ilie Năstase a fost surprins apostrofând o jurnalistă din Capitală, după ce a fost prins conducând sub influența băuturilor alcoolice. Fostul mare tenismen a fost oprit de poliția rutieră în sectorul 1 din București, în dimineața zilei de vineri, 18 noiembrie.

Ilie Năstase este protagonistul unui mare scandal, după ce a fost prins conducând sub influența băuturilor alcoolice, în dimineața zilei de vineri, 18 noiembrie, la ora 01:00, pe străzile sectorului 1 din Capitală.

Odată supus etilotestului, fostul partener al Ioanei Năstase ar fi înregistrat o alcoolemie de 0.22 mg/l alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a rămas fără permisul de conducere pentru o perioadă de 3 luni de zile.

Punctul culminant a fost acela în care Ilie Năstase nu s-a mai putut abține și a jignit o jurnalistă care încerca să-i ia o declarație. Vedeta a insultat-o pe reporteriță, într-un moment tensionat.

Ilie Năstase s-a arătat profund deranjat de faptul că a fost amendat cu suma de 600 de lei și ar fi rămas fără permisul de conducere pentru 90 de zile. Fostul tenismen a recunoscut că a băut două beri înainte de a se urca la volanul bolidului său.

„Nu am fost prins băut la volan. Am băut două beri. Am primit o amendă, dar cei care m-au urmărit, m-au așteptat acolo două ore și au sunat la 112 să spună că am ieșit din restaurant.

M-au urmărit până aproape de mall Băneasa și acolo au sunat la 112 și cei de la 112 au sunat la Poliție să oprească.

Au mai făcut această chestie și acum câteva zile, cu soția mea. Acești oameni sunt niște nemernici pentru că nu faci așa ceva. M-a întrebat omul (polițistul n.r): Cât ați băut?

Două beri! Mi-a pus testul ăla care a ieșit 0,021. Trebuie să iasă 0. Nu ai voie nicio picătură. Mi-am luat o amendă de 600 de lei și o lună suspendarea carnetului.

Este o legislație proastă, doamnă. Spuneți-mi și mie un român care nu bea o bere sau două și se suie la volan. Spuneți-mi unul că eu nu prea știu.

Doamnă, sunteți prea tânără și prea p******ă ca să înțelegeți. Dacă v-am răspuns, sunteți o i*****ă. E bine? Țările civilizate au voie. Dacă dumneata trăiești în țara asta comunistă, ești o comunistă. Hai! Du-te d***u de p******ă!”, au fost declarațiile șocante ale lui Ilie Năstase, conform imaginilor difuzate la televiziunea Digi 24.