Ilie Năstase, criză de nervi după ce a aflat că Simona Halep are coronavirus. Pe cine dă vina

Ilie Năstase a lansat un atac dur la adresa autorităților, după ce a aflat că Simona Halep are coronavirus. Fostul lider mondial nu înțelege de ce se insistă pentru organizarea alegerilor parlamentare la începutul lunii decembrie. Asta în ciuda faptului că România este lovită foarte puternic în această perioadă de valul doi de coronavirus. Năstase spune că nu a vorbit cu Simona Halep despre problema ei de sănătate. Și nici nu are de gând să o sune pentru că „nu este un moment potrivit”.

Lăsați-i pe cei care se pricep, fraților! Nu mai ieșiți voi în față! Ce facem, ne mai trezim și noi? Mai devenim și noi bărbați vreodată în țara asta sau nu? Eu n-am nevoie nici de Iohannis, nici de Orban! Am nevoie de doctorii care se pricep! Nu mă duc la alegeri și îi îndemn pe toți românii să nu meargă la alegeri. Cu riscul de a mă băga la pușcărie”,a spus Ilie Năstase pentru Prosport.

„Am auzit vestea pentru a aflat soția de pe Facebook. Nu am vorbit cu Simona, nu cred că a vorbit nimeni. Și nici nu cred că e momentul acum. Domnule, cred că am luat-o razna! Ne îndeamnă să mergem la alegeri în timp ce în toate celelalte țări s-a închis totul în afară de școli. Cred că suntem proști rău de tot! Vorbesc serios! Adică ce facem noi? Nu putem merge să alegem mai târziu? Trebuie să mergem acum? Care e problema?

Simona Halep a anunțat sâmbătă că a fost testată pozitiv cu noul coronavirus. Dar a precizat și că starea ei este una bună, iar simptomele nu se manifestă agresiv.

„Salutare, tuturor! Am vrut să vă anunţ că am fost testată pozitiv la COVID-19. M-am autoizolat acasă şi sunt în recuperare, după ce am avut simptome uşoare. Mă simt bine, vom trece peste asta împreună”, a scris Simona Halep pe pagina sa de Twitter.