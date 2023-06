Ilie Năstase, atac dur la adresa celor care susțin că vrea să dea statul în judecată ca să i se mărească pensia militară. „Nu am nevoie de așa ceva!” EXCLUSIV

Cel mai cunoscut tenismen român al tuturor timpurilor spune că se confruntă în prezent cu o situație paradoxală, față de care nu știe cum să reacționeze. I-a ajuns la urechi tot felul de vorba cum că ar fi dat statul român în judecată pentru a-I fi mărită pensia.

În plus, în perioada de început a lunii iunie eram la Roland Garros, la Internaționalele de tenis de câmp ale Franței. Oamenii ăștia sunt nebuni la cap!”, a declarat Ilie Năstase în exclusivitate pentru Playtech Știri .

„Nu știu de unde s-a născut povestea asta, cum că aș fi ajuns în instanță să cer mai multă pensie de la statul român. Cum că aș fi depus o cerere specială pe tema asta. Și că aș fi făcut acest lucru chiar recent, la începutul lunii iunie. Nu am făcut așa ceva.

Cel ce va împlini curând 76 de ani a ținut să sublinieze apăsat că nu are nicio legătură cu așa ceva:

„Nu am depus nicio cerere în acest sens. Nici nu știu cum se face așa ceva, în primul rând! Iar apoi, nu am nevoie de așa ceva!”.

Admite că ar fi trebuit poate, cu ani în urmă, să aibă o altă atitudine față de stat, dar nu și în prezent.

Ceea ce, repet nu e adevărat! Voi verifica dacă există o asemenea cerere, fiindcă eu nu am făcut așa ceva!”, a adăugat fostul mare sportiv.

Eu cu prietenii mei cheltuim poate într-o singură seară, la o ieșire la un restaurant 300 de euro! Dar asta nu are nicio legătură cu valoarea pensiei. Nu știu cine sunt cei care afirmă tot felul de lucruri despre mine. Apar niște treburi cum că m-aș fi dus și aș fi făcut o cerere specială pe chestiunea asta!

„A, că ar fi trebuit să dau cândva statul român în judecată, după Revoluție, când mi-a luat toți banii, și mie și lui Ion Țiriac, asta e altceva. Am fost neinspirat atunci, poate! Dar cum să mă duc eu acum, pe motiv că pensia mea e de 300 de euro și să cer mai mult.

E atât de preocupat de chestiune încât ia în calcul și varianta de a verifica dacă există oficial o asemenea cerere pe numele de Ilie Năstase.

„Mă gândesc că poate o fi cineva cu același nume, dar asta nu înseamnă că eu sunt ăla! Dar eu nu dorescsc să merg în instanță să cer bani în plus la pensie. Dacă Ministerul Apărării a decis la ora la care am ieșit la pensie o anume sumă, asta e! Atâta am!

Eu am ieșit locotenent-colonel la pensie, ca grad. Nu am ieșit general. Am fost înaintat la gradul de general la excepțional și când ești făcut în asemenea mod mi s-a spus că nu ți se oferă și bani, adică pensia de general aferentă. Primești doar titlul de general”, a mai precizat el pentru Playtech Știri.