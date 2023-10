Ilie Năstase, asemănat cu un tenisman din circuitul ATP: ‘A fost mai nebun decât el’

Pentru mulți, Ilie Năstase rămâne o legendă vie a tenisului. Recent, Jimmy Connors l-a comparat pe milionarul român cu Nick Kyrgios. Ce lucruri asemănătoare a observat americanul?

Jimmy Connors e de părere că Ilie Năstase şi Nick Kyrgios se aseamănă în multe privințe. Fostul jucător de tenis e de părere că, obiceiurile proaste i-au stat în calea talentului lui Ilie Năstase și l-au împiedicat să fie cel mai bun jucător din toate timpurile.

Și Nick Kyrgios se remarcă prin talentul său, dar , la fel ca Ilie Năstase, acesta nu a reușit să-și atingă adevăratul potențial. Aceasta nu este singura comparație. De asemenea, americanul amintește de Wimbledon 2022, când Nick Kyrgios și-a arătat adevăratul pitențial. Sportivul a reușit să ajungă în finală, însă, a fost învins de Novak Djokovic.

„O comparaţie între Năstase şi Kyrgios este foarte bună, poate că Ilie a fost chiar mai nebun decât Nick. Dar românul şi-a pus altfel amprenta asupra tenisului, a câştigat mult mai multe turnee importante. Pentru mine, Năstase trebuia să fie cel mai bun din istorie, atât de mult talent avea. Şi nu doar că era talentat, dar era foarte rapid şi anticipa incredibil unde vei trimite mingea.

Dar nu a reuşit să scape de obicieurile proaste pe care le avea. Asta se întâmplă şi cu Nick, şi el are talent cu carul. Am vorbit de multe ori despre australian şi despre ce ar putea face dacă s-ar controla, dacă ar munci şi ar ajunge în jocul de tenis tot ce e necesar pentru un sportiv care are ambiţii mari.

Năstase a câştigat US Open, Roland Garros, Nick a făcut doar finală de Wimbledon. Cei doi se aseamănă ca temperament, dar nu sunt multe puncte de comparaţie din punct de vedere al performanţelor atinse”, a declarat Jimmy Connors, citat de eurosport.ro.