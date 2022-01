Cum arată Ilie Năstase în 2022, după ce a avut covid-19. Imaginile spun totul FOTO (exclusiv)

Cum arată Ilie Năstase în 2022, după ce a avut covid-19. Fostul mare jucător de tenis a trecut prin neplăcuta experiență a infectării cu temutul coronavirus. Ajuns la 75 de ani, dublul câștigător de Grand Slam a avut, însă, o recuperare spectaculoasă. Dovadă stau și fotografiile pe care paparazzi Impact le-au făcut, miercuri, cu marele campion.

Cum arată Ilie Năstase în 2022, după ce a avut covid-19. Primul lider mondial din istoria tenisului masculin a trecut, la finalul lunii noiembrie, prin teribila experiență a infectării cu periculosul virus responsabil de pandemia actuală. Acum, însă, pare că și-a revenit complet, arătând un look de invidiat, după cum o demonstrează și fotografiile făcute, miercuri, de impact.ro.

Ilie Năstase a fost internat la Spitalul Matei Balș din Capitală timp de o săptămână, după ce a fost diagnosticat pozitiv cu virusul COVID-19. Fostul mare tenismen a fost pus sub supravegherea celor mai buni doctori, care i-au oferit îngrijire medicală 24 de ore din 24.

Dar Ilie Năstase, ajuns la vîrsta de 75 de ani, s-a dovedit mult prea „tare” pentru coronavirus. El s-a recuperat foarte rapid, având o formă fizică remarcabilă.

„Mă simt bine! Nu am niciun fel de urmări și nici nu cred că s-a pus vreun moment să am asemenea probleme, fiindcă nu am fost intubat pe termen mediu sau lung. Am mai spus-o, am avut o formă ușoară a bolii și ca atare, plămânii mei sunt în regulă!”, a declarat Ilie Năstase pentru impact.ro, după experiența prin care a trecut.