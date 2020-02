Ilie Năstase, adevărul nebănuit despre viața lui amoroasă. Cu câte femei s-a iubit fostul tenismen

Ilie Năstase, numărul unu mondial de două ori, a câștigat 53 de titluri, de patru ori Turneul Campionilor și a fost înaintat în gradul de general-maior în retragere în Ministerul Apărării. Pe lângă performanțele sportive, tenismenul a adunat și iubiri, încercând să ”se pună la casa sa” de cinci ori. Tentitivele au readus mereu în atenția publicului vasta sa experiență într-ale dragostei, acesta mândrindu-se adesea că a iubit și pătimit. Nu mulți l-au crezut când a declarat că a avut 2.500 de femei, astfel că a venit cu lămuriri. Cu câte s-a iubit?

Ilie Năstase a fost căsătorit de cinci ori. Prima oară în anul 1972, la 26 de ani, cu Dominique Grazia, top model franco-belgian, cu care are o fiică, Nathalie. Cei doi au divorțat zece ani mai târziu. În 1984, tenismenul s-a căsătorit cu actrița americană Alexandra King, cu care a adoptat doi copii, Nicholas și Charlotte. A treia nevasă a fost Amalia Teodorescu, cu care s-a căsătorit în anul 2004. Au două fete, Emma Alexandra și Alessia.

După ce s-au separat în 2010, Năstase a început o relație tumultoasă cu femeia de afaceri Brigitte Sfăt, care i-a devenit, în 2013, a patra soție. După scandaluri, au divorțat în 2018. Anul 2019 l-a prins lângă Ioana Simion, actuala soție. Ce mai cunoscută poveste de iubire cu o vedetă, deși a durat numai câteva luni, a fost cea dintre el și diva americană Diana Ross. Cântăreața a fost una dintre marile iubiri ale lui Năstase, cunoscându-l în 1977 și venind de dragul lui în România, pentru puțin timp.

Acestea au fost doar câteva nume, cele cu care iese în lume, însă, în spate mai există multe alte iubiri, pe care Năstase le-a calculat. Totalul: 2.500 de femei. Fostul număr 1 mondial, câștigător la US Open și Roland Garros, a povestit cum a ajuns la acest număr uriaș, pe care l-a trecut în biografia sa.

„O englezoaică mi-a scris cartea. Era documentată pe sport, ea i-a scris-o și lui David Beckham. Mereu îmi spunea că stau cu fetele, că am un fan club. N-aveam timp să fac prostii atunci. Eram prin turnee… Aveam o casă lângă Paris și în fiecare seară povesteam cu ea câte trei ore.

În ultima seară, am luat o sticlă de vin roșu. Și îi zic: «Hai să fiu sincer cu tine! Ți-am tot zis că am avut 200 de femei, ba 400… Dar uite, acum mă confesez! Mi-a fost rușine de tine, dar am băut paharul ăsta de vin și îți recunosc că am avut 2.500 de femei». «Asta am așteptat de la tine!», mi-a zis. Și-așa a rămas! Am mințit-o. Nu se poate să ai atâtea. N-ai cum. Doar nu puteam să le număr și să le trec în computer”, a povestit tenismenul pentru Gazetă.