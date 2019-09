Cât de mari sunt băieții Ilenei Lazariuc. Nepoții lui Ion Țiriac au moștenit frumusețea mamei lor

Ileana Lazariuc a ales o viață departe de camerele de luat vederi, alături de soțul și copiii săi. Frumoasa vedetă mai ține legătura cu fanii cu ajutorul rețelelor de socializare. Aceasta postează frecvet în mediul online fotografii cu ea și cu lucrurile care o fac fericită. Câteva din poze sunt și cu copiii săi, deși mai puține, ținând în continuare cu dinții de intimitate. Cum arată băieții Ilenei și cât de mari s-au făcut?

Cât de mari sunt băieții Ilenei Lazariuc?

Ileana Lazariuc, deși nu atât de transparentă precum le-ar plăcea fanilor, alege să împărtășească în online câteva ipostaze de-a dreptul savuroase. Aceasta a urcat de curând pe o rețea de socializare o poză în care apare alături de unul dintre băieții săi. Micuțul o pupa cu foc pe mama lui, iar Ileana stătea cuminte, parcă să oprească timpul în loc.

Frumoasa brunetă a scris în dreptul fotografiei un mesaj deosebit potrivit pentru toate mămicile de băieți: „Boys who kinda stole my heart.They call me Mommy🥰♥️”/”Băieții care mi-au furat inima. Mă numesc mami”

Îi calcă e urme lui Ion Țiriac

Ileana pare că a găsit rețea pentru tinerețe fără bătrânețe. Deși nu are pentru ce să-și facă grii, având doar 37 de ani, aceasta arată în realitate ca o studentă abia ieșită de pe băncile facultății. Peste câțiva ani, vedeta va putea cu ușurință să fie confundată cu sora copiilor săi.

Alexandru, fiul cel mare, are 11 ani, iar Nicholas are doar 9 ani. Ambii sunt pasionați de sport, moștenidu-i talentul bunicului lor. În plus, au parte de un noroc imens, fiind extrem de înalți pentru vârsta lor, semn că așchia nu sare departe de trunchi. Au luat frumusețea de la mama lor și înălțimea de la tată și bunic.