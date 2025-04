Îl recunoşti? Acum este teama afaceriştilor români, însă înainte se ocupa cu totul altceva

Cristian Popescu Piedone, actualul președinte al Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), a revenit puternic în atenția publicului, devenind una dintre cele mai vizibile figuri din administrația românească. Cu un stil inconfundabil, abordări directe și un umor caracteristic, Piedone transformă controalele ANPC în adevărate spectacole virale care adună milioane de vizualizări pe rețelele sociale. Însă puțini își mai amintesc că, în urmă cu ani buni, imaginea actualului șef ANPC era cu totul alta.

De la tânărul cu păr bogat și siluetă masivă, Piedone a trecut printr-o transformare fizică radicală care a fost nu doar vizibilă, ci și profund personală. Într-un moment al vieții, politicianul cântărea nu mai puțin de 212 kilograme, iar lupta cu kilogramele în plus i-a marcat profund existența.

Procesul de slăbire al lui Piedone nu a fost deloc simplu și a implicat intervenții medicale majore. A recurs la două operații de tip bypass gastric pentru a-și reduce stomacul și a-și recăpăta controlul asupra propriei sănătăți. Prima intervenție a avut loc în 2012, însă rezultatele inițiale nu s-au menținut. Stomacul i s-a dilatat, ceea ce a impus o a doua intervenție pentru a continua procesul de slăbire.

„Am 85 de kilograme date jos acum, eu am plecat de la 212 kilograme, iar la ora actuală am 125 de kilograme. Dacă mai dau 10 kilograme, mă duc la 115 și am între 10-15 kilograme țesut. În august 2012 am avut prima operație. La 100 de kilograme voi deveni un manechin de invidiat! 100 de kilograme la 51 de ani de viață, venind de la 212 kilograme mi se pare mai mult decât manechin”, declara Piedone în urmă cu câțiva ani.