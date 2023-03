Îl mai ţii minte pe Soso de la Big Brother? Incredibil cum arată la 41 de ani şi cu ce se ocupă în Germania

Reality-show-ul „Big Brother”, prezentat de Andreea Raicu și Virgil Ianțu, a fost una dintre cele mai de succes emisiuni ale anilor 2000. Difuzat la Prima TV, show-ul a înregistrat audiențe record încă de la prima ediție. Cu siguranță, fanii emisiunii și-l mai aduc și acum aminte pe Soso, primul câștigător. Iată cu ce se ocupă în prezent.

Reality-show-ul „Big Brother” a făcut spectacol, în anii 2000, pe micile ecrane. Emisiunea aduna într-o casă 12 tineri, complet izolați de exterior, care erau filmați 24 de ore din 24. Iar cei care au urmărit show-ul, cu siguranță își mai aduc aminte de câștigătorul primei ediții, Soso.

În urmă cu 20 de ani, Sorin Fișteag, pe numele său real, devenea vedetă peste noapte și câștigător al marelui premiu în valoare de 50.000 de dolari. Deși nu rămas pe mai departe în lumina reflectoarelor, acesta a profitat din plin de suma importantă de bani care i-a intrat în cont.

Astfel, din banii câștigați în anul 2003, a povestit Soso, și-a cumpărat un apartament, iar mamei și fratelui său le-a cumpărat câte o mașină. Fiindcă el nu conducea la acea vreme, cu banii care i-au mai rămas a ales să călătorească în toată lumea.

„Pe atunci, banii ăştia însemnau mult. Mi-am achiziţionat un apartament, iar maşină le-am luat doar mamei şi fratelui meu, căci eu nu conduceam pe atunci. De restul banilor, am trăit câţiva ani buni şi am călătorit mult”, a dezvăluit pentru OK Magazine.