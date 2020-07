Îl mai știi pe Andrei Versace? Cum s-a pozat băiatul de bani gata în plină pandemie

Criza epidemiologică ne-a prins pe toți nepregătiți, fie că a fost vorba de politicieni, de șmecherași de cartier, sau de oameni normali. Pe mulți i-a prins cu mulți bani la saltea și asta i-a făcut să o ia un pic razna. Printre cei foarte supărați că nu și-a mai putut cheltuii grămezile de bani, în această perioadă, a fost și Regele Fițelor, sau mai exact Andrei Versace.

Îl mai știi pe Andrei Versace, Regele Fițelor

Pe numele său real, Andrei Pârvan, numitul Regele Fițelor, se pare că perioada asta de carantină și izolare nu prea i-a priit, revoltându-se pe rețelele de socializare și clamând faptul că vrea să se termine mai repede și să iasă în oraș, nu de alta dar are mulți bani de cheltuit. ”Să se deschidă restaurantele! Vreau să ies să cheltui. Am bani mulți. End of story!”, a scris Andrei Versace pe contul său, afișând opulență și bani în pozele postate pe rețelele de socializare.

Cum s-a pozat băiatul de bani gata în plină pandemie

Această criză nu a iertat pe nimeni, și chiar dacă Andrei este băiat de bani gata a trebuit să se conformeze, ca toți ceilalți, restricțiilor impuse de autorități. Dar asta nu l-a împiedicat să-și etaleze banii, opulența și parfumurile scumpe pe care le are. Andrei Versace a devenit mai popular, decât era înainte, după ce Mihai Bendeac l-a interpretat pe acesta într-un show difuzat de Antena 1.

Ba mai mult de-atât, de ceva vreme în coace, pe rețelele de socializare personajul a devenit viral după ce a a postat tot felul de filmulețe în care sublinia obsesiv faptul că este bogat și își permite orice. De curând familia sa a terminat de construit un bloc pe Calea Victoriei, desatinat birourilor, iar Andrei Pârvan a fost cel care s-a ocupat efectiv de șantierul respectiv.

Un alt moment, de kitch, în care pionul principal a fost același Andrei Versace, acum trei ani, când tânărul a făcut o aroganță postând pe rețelele de socializare poze de la o petrecere privată și unde se lăuda cu faptul că invitații săi s-au bucurat de şampania de 9 l, Armand Brinac, pentru care a plătit sumade 45.000 de euro.