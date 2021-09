Idee inedită și bănoasă în Vama Veche pentru a ajuta românii cu rulote. Costul este mic, beneficiile sunt uriașe VIDEO

Vești bune pentru românii care merg pe litoralul românesc. Cei din Vama Veche au venit cu o idee genială pentru a sări în ajutorul românilor care au rulote. Ce beneficii are noul proiect. Trebuie să încerci și tu asta, cât mai repede.

Ai o rulotă și nu știi unde să o ții depozitată pe timp de iarnă? Reprezentanții unei firme din Vama Veche au găsit soluția pentru toate problemele tale. Această idee este revoluționară pentru România.

Patronii de la Campingul Cortina Gate din stațiunea Vama Veche au amenajat un spațiu special în care românii își pot lăsa rulotele timp de câteva luni, atunci când nu pleacă în vacanțe cu ele.

Așadar, în perioada 1 octombrie – 20 aprilie, șoferii de rulote își pot parca dubele în parcul de rulote de pe litoral, acolo unde

„Oferta speciala! Stii unde ierneaza rulota ta? In Cortina Gate!

In perioada 01 Octombrie -20 Aprilie introducem un nou serviciu in oferta de servicii a Campingului Cortina Gate Vama Veche: iernarea.

Cu un tarif de 200 lei/luna beneficiati de urmatoarele facilitati:

– paza 24h/24h;

– loc de campare STANDARD SHARE 60mp;

– culoar generos pentru acces usor masina + rulota;

– deversare vas WC si apa;

– loc spalare rulota si autorulota;

– compresor aer;

Proprietarul are obligatia sa detina polita RCA valabila in ziua intrarii si ziua plecarii. OBLIGATORIU buteliile si bateriile nu se vor lasa in rulota/autorulota pe perioada iernarii.

Oferta valabila si pentru posesorii de barci cu dimensiuni rezonabile”, sună anunțul făcut de patronii de la Campingul Cortina Gate pe un grup de Facebook.