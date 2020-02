Ianis Hagi, un adevărat erou! Ce s-a întâmplat cu fiul Regelui, chiar de ziua lui Gheorghe Hagi

Ianis Hagi, fiul regelui fotbalului românesc, a reușit să debuteze cu gol. Mijlocașul a avut o prestație de jucător de talie mondială. Ce s-a întâmplat cu fiul Regelui, chiar de ziua lui Gheorghe Hagi?

Debut de senzație pentru Ianis Hagi

Mijlocașul a jucat primul meci la noua sa echipă chiar de ziua tatălui său. Echipa sa a reușit să câștige cu scorul de 2-1 contra formației Hibernian din Liga Scoției. Rangers, echipa lui Ianis, a fost condusă cu 1-0 până să vină bijuteria marcată de acesta în poarta adversarilor. Fotbalistul, devenind repede idol pe Ibrox Park, fiind schimbat după 3 minute de la marcarea golului. Golul lui Ianis a venit după ce s-a demarcat la o centrare dată de cei de la Hibernian și a profitat de ieșirea greșită în ofsaid a fundașilor.

Fanii echipei Rangers au luat cu asalt pagina echipei de fotbal, după ce acesta a avut o prestație extraordinară în primul meci în tricoul lui Rangers ( porecliți si The Bears). Acesta, înainte a marca golul fiul regelui, a mai avut două ocazii de a înscrie. Unul dintre fanii celor de la Rangers a spus pe pagina echipei de Twitter pe parcursul meciului : „Ianis Hagi este darul zeilor pentru cei șapte ani de bătaie de joc”. Un alt al fan „The Gers” a spus că „Au trecut doar două minute din cea de a doua repriză si aș dori să aplic pentru a fi membru in fan club-ul Ianis Hagi. După ce s-a terminat meciul, de miercuri seară celi de la FC Rangers au postat pe pagina lor de Twitter un video cu un mesaj care înlocuiește 1000 de comantarii „Hagi is here”.

Scoțienii îl consideră pe fotbalistul român peste Cristiano Ronaldo

Jordan Campbell, jurnalistul site-ului The Atheltic, a fost impresionat de prestația lui Ianis.