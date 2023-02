Ianis Hagi, titular, la Viitorul Constanța, într-un meci bănuit că a fost „blat”. „Suna telefonul să bage toți la pariuri! Am vrut să ies la pauză”

Un fost fotbalist din Liga 1 lansează acuzații foarte grave. În perioada în care juca la ASA Târgu Mureș, Claudiu Voiculeț a fost titular într-un meci, cu Viitorul, în care este convins că mai mulți colegi nu și-au apărat corect șansele și ar fi mizat „la pariuri” pe o înfrângere. Este vorba de un duel din play-off-ul sezonului 2015-2016 pe care formația lui Gheorghe Hagi l-a câștigat cu 6-1.

Claudiu Voiculeț aduce din nou pe tapet un meci controversat din sezonul 2015-2016. ASA Târgu Mureș s-a calificat surprinzător în play-off unde a făcut „figurație”. Unul dintre meciurile care a ridicat semne de întrebare a fost cel cu Viitorul Constanța, pierdut cu 6-1, în etapa cu numărul nouă din play-off. Voiculeț a fost titular la formația din Târgu Mureș și este convins că lucrurile nu s-au desfășurat corect. Mijlocașul își bănuiește câțiva colegi că au mizat la pariuri pe înfrângerea formației lor.

„Dacă vrei să-i vezi care sunt (n.r. – blatiști), e foarte simplu să-i vezi. Dacă poate cineva să spună despre mine că am făcut… Am curaj să bag mâna în foc că eu nu am făcut niciodată.”

Moderator: „Eu știu un meci de la Târgu Mureș, nu de la Constanța. Un Viitorul – ASA 6-1.

Voiculeț: „Aaaaaa. Am vrut să ies la pauză la meciul ăsta. Și am ieșit în minutul… nu mai știu (n.r. – Voiculeț a ieșit în minutul 57). Am mers cu echipa, nu mai știu cine era antrenor (n.r. – George Ciorceri). Ăla a fost, da. Suna telefonul cu o seară înainte ca să bage toți la… da…