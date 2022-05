Ianis Hagi, regretat pentru că a lipsit din finala Europa League: „Păcat de absența lui”. Reacția antrenorului lui Rangers după meci

Ianis Hagi, regretat pentru că a lipsit din finala Europa League. Internaționalul român de la Rangers a urmărit din tribunele stadionului din Sevilla cum colegii săi au ratat șansa de a câștiga o cupă europeană, după 50 de ani. Nerefăcut după accidentarea din ianuarie, absența lui Ianis Hagi a fost semnalată și de jurnaliștii străini care consideră că Rangers ar fi avut mai multe șanse cu el în teren.

Ianis Hagi, regretat pentru că a lipsit din finala Europa League. Aseară, la Sevilla, Rangers a pierdut în ultimul act al competiției în fața germanilor de la Eintracht Frankfurt. Partida s-a decis la loviturile de departajare, după ce scorul primelor 120 de minute a fost 1-1.

Ianis Hagi a recunoscut înaintea finalei că simte puțină frustrare din cauză că nu poate fi prezent pe gazon.

„Va fi întotdeauna puțină frustrare, dar, în același timp, nu poți fi mai fericit pentru colegii tăi, pentru echipă, pentru toți cei implicați în acest club. Dar am mare încredere în băieți că putem obține o performanță bună astăzi. Cred că fiecare și-a jucat rolul său în această poveste. Eu mi-am făcut rolul în faza grupelor. Sunt foarte fericit că, după ce m-am accidentat, echipa a jucat foarte bine în Europa și a reușit să ajungă în postura de a scrie istorie pentru acest club”, a spus Ianis Hagi pentru Sky Sports înaintea finalei.

Ianis Hagi n-a putut face nimic atunci când Aaron Ramsey a ratat penalty-ul care a decis câștigătoarea. Absența sa a fost remarcată de jurnaliștii străini care au fost de părere că Rangers ar fi avut mai multe șanse cu el în teren.

De asemenea, jurnalistul brazilian Guilherme Lopes a amintit că românul a fost cel mai bun jucător de la Rangers în sezonul trecut.

Fără Ianis Hagi, antrenorul scoțienilor, Giovanni van Bronckhorst, a trebuit să improvizeze la „loteria” penalty-urilor. El l-a introdus pe galezul Aaron Ramsey în minutul 117, adus de la Juventus tocmai pentru asemenea momente importante. Asta și în condițiile în care Barisic, care era inițial pe lista executanților, a fost schimbat în același minut din cauza unor probleme fizice.

Tehnicianul echipei lui Ianis Hagi a recunoscut că unii jucători au vrut să bată penalty-urile, iar alții s-au eschivat.

„Am pregătit bine loviturile de departajare, iar unii jucători se simt în largul lor la astfel de execuţii. De data asta, am avut unii care au vrut să şuteze, iar alţii nu. Aveam o listă a noastră, dar a trebuit să o ajustăm în funcţie de rezerve. Aaron (Ramsey) este decepţionat, dar el şi-a asumat responsabilitatea pentru a şuta. El putea să înscrie sau să rateze, dar pentru a şuta, eu prefer să am jucători care sunt pregătiţi şi în dispoziţie pentru a executa penalty-urile”, a declarat Giovanni van Bronckhorst, conform The Guardian.