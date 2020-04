Ianis Hagi a avut momente de sclipire la începutul acestui an, în puținele apariții în tricoul lui Rangers. Cu toate că suporterii sunt entuaziasmați, există voci din interiorul clubului care pun la îndoială anumite calități ale internaționalului român.

Ianis Hagi nu e primit cu brațele deschise la Rangers. Declarații de ultimă oră

Pauza fotrțată de pandemie este un prilej numai bun de făcut analize. Astfel, unul dintre cei mai mediatizați tineri fotbaliști români a fost analizat de unul dintre secunzii lui Steven Gerrard din staff-ul tehnic al lui Glasgow Rangers. Ianis Hagi a ajuns la gruparea scoțiană sub formă de împrumut de la Genk, club care i-a fixat și o clauză de cumpărare definitivă, în valoare de 5 milioane de euro, pe care Rangers o poate activa. Michael Beale este unul dintre antrenorii secunzi ai lui Rangers care a vorbit despre fiul Regelui. Acesta este de părere că internaționalul român de 21 de ani este în acest moment sub doi jucători din lotul scoțienilor, ambii în vârstă de 23 de ani. Pe de altă parte, antrenorul are încredere în viitorul lui Ianis Hagi.

„Cred că în următorii doi sau trei ani – acum este puțin în spatele lui Ryan Kent și Joe Aribo – o să vă dați seama unde va fi din punct de vedere fizic. Are un mental bun, vede pasele, înțelege tacticile și se descurcă bine cu mingea la picior. Eu sunt încântat să lucrez în continuare cu el. Poate obține orice își dorește în timpul meciurilor. Este vorba doar despre a găsi clubul potrivit și cred că Rangers este acesta. Ne potrivim perfect cu cerințele lui actuale!”, a declarat Michael Beale pentru publicația Goal.

Rămâne la Rangers sau se întoarce în Serie A?

Ianis Hagi este împrumutat la Glasgow Rangers, club care opțiunea de activare a clauzei de cumpărare definitivă fixată de belgienii de la Genk la 5 milioane de euro. Deși au stat în cumpănă o perioadă, din cauza problemelor financiare pe fondul crizei sanitare, cei de la Rangers și-ar dori achiziționarea fotbalistului român. Aceasta în condițiile în care de Ianis Hagi este interesată și Lazio, gruparea din capitala Italiei fiind dispusă să dea chiar dublul sumei cerute de Genk. Probabil că mijlocașul ofensiv format la Viitorul ar putea ajunge din nou în Serie A (unde a mai evoluat o scurtă perioadă, la Fiorentina, dar fără succes), trecând mai întâi oficial pe la gruparea scoțiană de pe Ibrox Park.

„O creștere a prețului ar putea fi un obstacol în transfer, dar Lazio e o destinație agreată de Hagi și agenții săi. Ianis are experiența Seriei A și vrea să se revanșeze pentru eșecul Fiorentina”, scriu jurnaliștii de la Lalaziosiamonoi.it.

Ianis Hagi a disputat în acest sezon 31 de meciuri pentru Genk și Rangers, reușind șase goluri și șase pase decisive.