Ce a recunoscut Ianis Hagi în presa britanică. S-a destăinuit într-un interviu sincer

Ianis Hagi se pregătește și el în izolare și așteaptă vremuri mai bune, cu fotbal și spectatori în tribune. Internaționalul român s-a destăinuit presei britanice într-un interviu sincer.

Ianis Hagi, 21 de ani, a mărturisit că își pune toată încrederea în impresarii săi și își lasă viitorul pe mâinile lor. Internaționalul român care s-a remarcat la începutul acestui an la Glasgow Rangers, unde a ajuns sub formă de împrumut de la Genk, își dorește să fie sănătos, pentru că asta îl va ajuta să își îndeplinească obiectivele. Ianis Hagi își dorește să fie cel mai bun.

„Am impresarii mei de la firma AC Talent, care depun o muncă grea. Am încredere în ei. Viitorul meu este pe mâini bune datorită lor. Orice se va întâmpla, îmi doresc să fiu sănătos. Oricine mă întreabă ce vreau de la viitorul meu, asta e singura dorință.

Știind ambițiile pe care le am și obiectivele pe care mi le-am trasat, sunt convins că le pot îndeplini dacă sunt sănătos. Oriunde voi juca, indiferent care este echipa sau competiția, vreau să fiu cel mai bun”, a declarat Ianis Hagi, conform Daily Mail.

Se pregătește în țară, în plină pandemie, pentru a fi în formă

Ianis Hagi se confruntă cu o situație cu care nu s-a mai întâlnit, însă se consideră un norocos. Hagi jr. a explicat de ce consideră asta și cum reușește să treacă mai ușor peste perioada de izolare.

„E poliție peste tot pe străzi. Te opresc să te verifice unde mergi. Sunt norocos pentru că am un verișor la trei sau patru case distanță, așa că putem face lucruri împreună. Familiile noastre sunt foarte apropiate, așa că nu suntem singuri, putem să comunicăm. Am o bicicletă, o folosesc pentru că am o stradă de aproximativ 800 de metri care se află lângă casa mea. Am gantere, alte greutăți, aceasta este sala mea”.

E greu să fii băiatul lui Gică Hagi? „M-am născut în presiune. Oriunde am mers, orice am făcut în viața mea, întotdeauna am fost comparat cu tatăl meu. Presiunea a fost acolo. Chiar dacă am vrut sau nu am vrut asta, a trebuit să mă obișnuiesc cu situația. Dar avantajul meu e că am învățat cum să jonglez cu această presiune. Mai mult, am învățat totodată să-mi creez un avantaj din a fi sub presiune”, a mai spus internaționalul român.

Ianis Hagi a disputat 11 meciuri în tricoul lui Glasgow Rangers, pentru care a marcat 3 goluri și a dat două pase decisive.