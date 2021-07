Ianis Hagi, la pământ. Ce a făcut cu Rangers în Scoția: Steven Gerrard a izbucnit nervos

Veste proastă pentru Ianis Hagi și pentru fanii Rangers! Ce se întâmplă cu celerul club scoțian și care a fost reacția lui Steven Gerrard? Iată declarațiile antrenorului echipei despre ultimul eveniment care i-a zdruncinat pe suporteri.

Rangers a fost învinsă de o echipă din liga a patra. Fiul regelui fotbalului românesc este acum titular, timp în care Rangers a pierdut meciul amical cu Tranmere Rovers, scor 0-1, care a fost disputat pe Prenton Park, în Birkenhead (Anglia).

Veștile bune nu se prea adună pentru suporterii echipei pentru că tocmai campioana Scoției a pierdut al doilea amical al verii, scor 0-1, în fața englezilor de la Rovers, a patra divizie a fotbalului englezesc. Steven Gerrard a folosit formule distincte în cele două părți.

Unicul fotbalist care a stat pe teren mai bine de 45 de minute a fost portarul McGregor, schimbat în minutul 67 cu McCrorie. Ianis a început jocul ca titular, iar în prima parte s-a înscris singurul gol al lor în această partidă.

Morris a punctat o execuție superbă de la distanță, dar tocmai aici se terminase șansa la victoria la care sperau cu toții. Fiul lui Gică Hagi a ieșit la rampă cu un șut din voleu din interiorul careului. Din păcate, nu a fost suficient pentru a schimba cursul meciului.

Românul a fost înlocuit la pauză, lucru care s-a întâmplat de asemenea și cu coechipierii săi. Rangers a câștigat primul amical al verii cu cei de la Partick Thistle, scor 1-0, cu un gol marcat din pasa lui Ianis.

Antrenorul echipei a avut o reacție nervoasă cu privire la comentarea ultimului eșec al celor pe care îi dirijează. Gerrard a declarat că nu este deloc mulțumit de ceea ce s-a întâmplat pe teren pentru că „nu ne-am ridicat la standardele lui Rangers, nu e suficient de bine.”

„E totuși al doilea meci, am fost și obosiți, dar la nivelul jucătorilor noștri speram să avem mai multe șanse și să dăm câteva goluri în fiecare repriză. Sunt frustrat de cum am jucat în ultima treime și la creație, dar am și remarcat unii jucători care au evoluat bine. Vom rezolva problemele pe care le-am sesizat. Am avut două antrenamente în 24 de ore, am și călătorit până aici… ne așteptam să fim puțin obosiți, dar nu sunt mulțumit deloc. Vom deveni mai puternici și vom juca mult mai bine. Rezultatul acesta nu e important acum, dar trebuie să ne dăm seama ce avem de făcut în continuare”

Steven Gerrard, antrenor Rangers