Ianis Hagi, dorit de Galatasaray. Cât oferă turcii pe românul aflat în recuperare

Ianis Hagi, dorit de Galatasaray. Internaționalul român de la Rangers se află în plin proces de recuperare după accidentarea gravă suferită la genunchiul drept în luna ianuarie. Mijlocașul de 23 de ani va mai sta „pe tușă” câteva luni până va putea fi apt fizic să reintre pe gazon. Chiar și-așa, Ianis Hagi a rămas la mare căutare, clubul din Turcia unde tatăl său a făcut istorie dorind să-l transfere pe o sumă frumoasă.

Ianis Hagi, dorit de Galatasaray. Au trecut deja 4 luni de la accidentarea suferită de mijlocașul român de la Rangers în Cupa Scoției. Ianis e în plin proces de recuperare și chiar dacă se părea că totul va decurge mai rapid decât se anticipa, el va mai lipsi o perioadă de pe gazon.

Gică Hagi a dezvăluit de curând că fiul său se află la jumătatea drumului spre recuperarea completă. Totul va mai dura 3-4 luni, un termen mai pesimist decât speranțele fanilor echipei scoțiene, dar și ai naționalei României.

„Ianis e foarte bine, am fost la finală (n.r. – finala Europa League), am fost să-l văd, să stau cu el. Acum vom sta mai mult, că vine în vacanță cu noi. A făcut 50% din ce trebuia să facă, mai are 50% ca să fie cum a fost înainte sau poate chiar mai bun. E pe drumul bun, muncește. Trei-patru luni mai durează. Acum o să înceapă să iasă afară, să alerge. E bine, are un staff de cel mai înalt nivel. O să treacă peste acest moment dificil”, a spus Gică Hagi, la DigiSport.