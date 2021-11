Ianis Hagi, dezamăgit după egalul cu Islanda. Ce a putut declara jucătorul de la Rangers

Ianis Hagi, dezamăgit după egalul cu Islanda. Naționala nu a reușit să obțină, aseară, cele 3 puncte necesare pentru a păstra intacte șansele de promovare la barajul de calificare la Cupa Mondială 2022. A fost doar 0-0 în meciul cu islandezii. Ianis Hagi a avut cea mai mare ocazie a tricolorilor, balonul expediat de el lovind bara, în minutul 85. Mijlocașul de la Rangers s-a arătat foarte afectat, după partidă, de „rateul” dat de el și colegii săi de națională.

Ianis Hagi, dezamăgit după egalul cu Islanda. Internaționalul român de la Rangers trece prin cel de-al doilea șoc neplăcut în doar câteva zile. La echipa de club, tocmai l-a pierdut pe Steven Gerrard de pe banca tehnică. Antrenorul care l-a adus la Rangers de la Genk a decis să accepte oferta celor de la Aston Villa, formație din Premier League, după 3 ani și jumătate petrecuți pe Ibrox Park și o relație specială cu mijlocașul român de 23 de ani.

Ianis Hagi a fost prezent în teren la partida contra Islandei desfășurată joi seară pe stadionul Steaua. Din păcate, întâlnirea s-a încheiat cu o remiză albă. Astfel, tricolorii sunt „la mâna” rezultatului partidei Macedonia de Nord-Islanda, din ultima etapă a grupei de calificare la Mondialul din 2022. Macedonenii trebuie să nu învingă, în vreme ce elevii lui Mirel Rădoi au nevoie de victorie contra Liechtensteinului, în partida de duminică, de la Vaduz.

Ianis Hagi s-a arătat foarte afectat de neputința naționalei de a câțtiga cele 3 puncte necesare în partida cu Islanda. El a avut și cea mai mare ocazie a tricolorilor, în minutul 85, când mingea șutată de el a lovit bara interioară a porții adverarilor, dar nu a vrut să intre în plasă.

Am ratat, n-am reuşit să marcăm şi am scos doar un punct. Pierzi o calificare.. Crezi că este dezamăgirea mică? Mergem în Liechtenstein să câştigăm şi depindem de alţii. Staful tehnic şi-a făcut datoria. S-a ratat mult. Dacă dădeam două goluri mai vorbeam dacă s-a pus presiune pe noi? Când vorbim de fotbal trebuie să fim concreţi. N-am marcat. În prima repriză trei ocazii clare, în a doua trei ocazii clare. Am lovit bara, s-a dus pe interior, dar nu destul. Una e să facem egal ca în seara asta şi alta este mentalitatea grupului, unde n-am niciun dubiu în privinţa mentalităţii grupului de a fi învingător”, a declarat Ianis Hagi după încheierea partidei, la PRO TV.

Totuși, Ianis Hagi a rămas optimist în ceea ce privește perspectivele generației sale și, implicit, ale naționalei de fotbal.

Cu siguranţă pe viitor o să trăim momente mult mai frumoase. Da, este pe un trend ascendent naționala. A fost semifinala de Campionat European de tineret acum doi ani de zile. Avem o seară mai neagră, în care nu am reuşit să marcăm. Am 23 de ani, ceilalţi au 22, 21, Enes are 15, avem o generaţie talentată, am demonstrat-o la vârsta noastră cu vârf şi îndesat şi nu trebuie să uitaţi asta. Acum rămâne de văzut la echipa mare ce vom face. Sunt supărat că n-am reuşit să câştigăm”, a mai spus Hagi, conform sursei citate.