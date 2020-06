Ianis Hagi, cea mai bună decizie din carieră! Reacția categorică despre transfer

Ianis Hagi a ales să continue la Glasgow Rangers, chiar dacă a mai avut și alte oferte importante. Scoțienii au activat clauza din contract și l-au transferat definitiv de la Genk.

Verdictul clar: cea mai bună decizie a lui Ianis

Rangers l-a transferat pentru 3 milioane de euro, o sumă mult mai mică față de cea stabilită în ianuarie, în momentul împrumutului. Prețurile au scăzut apoi din cauza pandemiei și mutarea s-a realizat pe mai puțini bani.

Iar Marius Niculae, legenda lui Dinamo și fost jucător în Scoția, a dat verdictul categoric după perfectarea transferului, aprobând mutarea. Fostul mare fotbalist susține că este cea mai bună decizie pe care Ianis Hagi o putea lua: „Am fost cam singurul care a spus că va avea succes la Rangers, pentru că știam foarte bine campionatul scoțian.

Cum am zis, există o discrepanță foarte mare între cele doua echipe, Celtic si Rangers și restul formatiilor scoțiene. Tocmai pe asta m-am bazat, pentru că am jucat acolo. Ianis are calitate și se va impune. Drept dovadă au activat acea clauză și l-au cumpărat”, a spus Niculae pentru Telekom.

Ce urmează pentru Ianis Hagi

Marius Niculae susține că fiul „Regelui” se va transfera în scurt timp într-un campionat și mai puternic: „Trebuie să mai crească, eu cred că îl va căli foarte bine acest campionat, pentru că este foarte dur, dar el are norocul să joace într-o echipă foarte bună, iar calitățile lui vor fi văzute mult mai bine. Pentru început, e foarte bun campionatul Scoției, se va căli foarte bine aici, iar apoi poate să facă pasul către altă țară”, a continuat fostul jucător.

În acest sezon, Celtic a fost declarată deja campioană, chiar dacă mai erau câteva etape de disputat. Diferența era prea mare să fie ajunsă de Rangers, acolo unde Ianis a marcat de 3 ori până acum. Steven Gerrard se va baza și mai mult în sezonul viitor pe Ianis, stagiune în care poate deveni omul decisiv al echipei.