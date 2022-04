Ianis Hagi, așa cum n-a mai fost văzut după accidentare. Mijlocașul român de la Rangers este în plină perioadă de recuperare după operația suferită la genunchiul drept, în ianuarie. Deși va sta luni bune departe de gazon, internaționalul de 23 de ani este plin de optimism în privința refacerii sale cât mai grabnice. Ianis Hagi a vrut să arate, pe rețelele sociale, că se află pe drumul cel bun, postând un clip în care apare într-o ipostază inedită pentru situația în care se află.

Ianis Hagi se află într-o clinică din Olanda, după cum a dezvăluit Gică Hagi, tatăl său. „Regele” a mai declarat să este mândru de fiul său și că acesta este considerat cel mai bun jucător de la Rangers.

Ianis Hagi a ratat primele partide ale naționalei jucate sub comanda noului selecționer, Edi Iordănescu. El va fi, cel mai probabil, absent și de la partidele oficiale din luna iunie pe care tricolorii le vor susține în Liga Națiunilor, dar s-ar putea întoarce pe teren la cele din septembrie.

It has been a while…

PS i’m still two-footed pic.twitter.com/NK1uuogX0i

— Ianis Hagi (@IanisHagi10) April 4, 2022