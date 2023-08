Verdict dur pentru Ianis Hagi după transferul la Alaves. „Nu au avut curajul să-l cumpere”

Ianis Hagi primește o nouă șansă, după ce s-a certat cu antrenorul lui Glasgow Rangers, dar aventura lui în Spania nu va însemna doar „lapte și miere”. Helmut Duckadam este convins că internaționalului român nu-i va fi deloc ușor la Deportivo Alaves și îi transmite că partidele din La Liga sunt mai complicate decât de cele din prima ligă din Scoția. Iar aici își va trage unul dintre „ultimele cartușe” din carieră.

Helmut Duckadam, avertisment pentru Ianis Hagi, după plecarea de la Glasgow Rangers

Ianis Hagi nu a jucat decât în două meciuri în acest sezon la Glasgow Rangers, iar după ce i-a reproșat antrenorului că nu are încredere îl el s-a trezit că a fost exclus de pe lista UEFA din play-off-ul Champions League. Jurnaliștii scoțieni i-au transmis că are șanse mici să mai prindă măcar banca de rezerve, iar previziunea lor s-a adeverit, iar jucătorului i s-a căutat urgent echipă. Maccabi Tel Aviv a fost prima variantă, dar până la urmă nu a ajuns în Israel, ci în Spania la Deportivo Alaves, formație care are doar trei puncte după trei partide.

„Pentru Ianis Hagi, nu e o mutare rea. Faptul că a ales Spania, în detrimentul Israelului, a fost o alegere bună. Nu ştiu la ce nivel e, sper să-şi revină cât mai repede. Va fi foarte greu să-şi revină după această accidentare”, a precizat Duckadam, la emisiunea PlaySport Live.

„Nu au avut curajul să-l cumpere, l-au împrumutat”

Fostul portar al echipei Steaua l-a avertizat pe fiul „Regelui” că Deportivo Alaves reprezintă ultima șansă de a-și relansat cariera, dar va trebui să muncească mult pentru că prima ligă din Spania este un campionat foarte complicat.

„Campionatul Spaniei nu este uşor şi va trebui să se impună. Dacă va sta din nou pe bancă, atunci, din păcate, … E interesant că nu l-au cumpărat. Nu au avut curajul să-l cumpere, l-au împrumutat”, a mai completat Duckadam.

Ianis Hagi rămâne cu contractul intact după plecarea în Spania, dar salariul lui va fi suportat de cele două cluburi în părți egale. Dacă vor dori să-l achiziționeze, spaniolii trebuie să activeze clauza de cinci milioane de euro.