Ianis Hagi, adevărul despre transferul de milioane de euro. Cum a devenit disputat de cele mai mari cluburi din Spania

Ianis Hagi a ajuns să fie disputat de cele mai mari cluburi din Spania. Se vehiculează ideea că granzii din La Liga vor să transfere pe fiul Regelui, iar sumele avansate sunt amețitoare.

Publicația Don Balon avansa ideea că Ianis Hagi e dorit de cei de la Real Madrid, chiar președintele Florentino Perez insistă pentru aducerea fotbalistului român pe „Santiago Bernabeu”, după ce Zinedine Zidane și-ar fi dat acordul. Real Madrid intenționează să-și întinerească lotul, iar Ianis se pare că este văzut ca o soluție pentru madrileni. 10 milioane de euro ar oferi madrilenii pentru a-și asigura serviciile internaționalului român, precizează sursa citată.

„Este tânăr, talentat, minunat, are talent, de ce nu? Dar cel mai important este, valabil pentru toţi copiii, să uite faima tatălui său, dar copilul are mult talent şi este ceva minunat”, a declarat Fernando Hierro, fostă legendă a Realului, cel care a fost coleg în anii 90 cu Gică Hagi, la gruparea din capitala Spaniei.

Se pare că nu doar Real Madrid e interesată de Ianis Hagi, jucător împrumutat de Genk la Glasgow Rangers, pentru care a macat 3 goluri și a dat două pase decisive în 12 meciuri în toate competițiile. Într-o declarație făcută acum câteva luni, Gică Popescu pomenea despre interesul pe care marea rivală a Realului, FC Barcelona, îl are pentru internaționalul român. Se întâmpla imediat după turneul final al EURO 2019 la tineret, unde Ianis Hagi & Co. au făcut senzație, ajungând până în semifinale. Ianis Hagi chiar s-a deplasat la Barcelona, împreună cu Gică Popescu și Gheorghe Hagi, totul ascuns sub pretextul unei vizite de afaceri, informează ProSport.

De ce a picat varianta Barcelona. Genk, o alegere nefericită

„Există interes din partea Barcelonei, au existat discuții, dar proiectul pe care îl propune Barcelona nu e de interes pentru noi, pentru că l-ar împrumuta pe Ianis. Ianis a ajuns la un nivel valoric important, din moment ce se interesează atât de multe echipe valoroase”, susținea Gică Popescu în iunie 2019.

Dar din câte se pare, planul catalanilor era să îl cumpere pe Ianis Hagi, pe atunci încă la Viitorul, ca apoi să îl împrumute la o echipă unde să joace. Ceea ce era de neconceput pentru Gică Hagi, care de fiecare dată a insistat pe valoarea fiului său, astfel că negocierile au intrat în impas. Din câte se pare, Hagi a impus ca Barcelona să-i asigure titularizarea sau măcar șansa de a fi titular, nicidecum să fie împrumutat la o altă echipă. Dar de ceea ce s-au temut, nu au scăpat. Odată picate tratativele cu Barcelona, Ianis Hagi a fost cumpărat de Genk, în vara anului trecut, dar s-a dovedit a fi încă o dată o experiență externă eșuată.

Cotat anul trecut la 6 milioane de euro, Ianis Hagi a fost împrumutat la Glasgow Rangers, unde a apucat să joace în 12 meciuri, marcând 3 goluri și oferind două pase decisive. Rangers poate activa clauza de cumpărare fixată de Genk la 5 milioane de euro. Între timp, cota lui Ianis a scăzut la 4,5 milioane de euro, conform Transfermarkt.