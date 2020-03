Ianis Hagi a vrăjit o legendă a fotbalului mondial. Ce a putut să spună după ce l-a văzut pe fiul „Regelui”

Fotbalistul român în vârstă de 21 de ani traversează o perioadă fastă la Glasgow Rangers, în Scottish Premiership. Cu evoluțiile sale, Ianis Hagi a vrăjit o legendă a fotbalului mondial. Urmarea firească au fost laudele la adresa fiului „Regelui”.

Prestațiile internaționalului român au fost observate de un fotbalist de legendă, portughezul Luis Figo, ajuns acum la vârsta de 47 de ani. Fost fotbalist la Sporting, Barcelona, Real Madrid și Inter, Figo are numai cuvinte de laudă la adresa lui Ianis Hagi, ieșind în prim-plan cu o declarație surprinzătoare. Bun prieten cu Gică Hagi, despre care spune că e cel mai bun fotbalist român din toate timpurile, Figo se arată încântat de ceea ce a văzut în jocul lui Ianis.

„Am fost la București pentru tragerea grupelor EURO, m-am simțit bine acolo, alături de prietenii mei români. Popescu, Hagi sunt prietenii mei, Chivu, la fel. Am și alți prieteni români care nu sunt jucători de fotbal. Am văzut că lui Ianis îi merge foarte bine acum. Ianis are sânge de fotbalist, tatăl lui a fost cel mai bun român din toate timpurile. Suntem prieteni, sunt foarte bucuros pentru ceea ce văd la Ianis”, a declarat Luis Figo pentru sport.ro.