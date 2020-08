Iancu de la Survivor, umilit public de fratele lui. Ce i-a putut face Culiță Sterp

Culiță Sterp se ține de glume, care mai de care mai nesărate, atunci când vine vorba despre cunoscuții lui, iar cea mai recentă ”victimă” a sa a fost Iancu, fratele lui, finalist la Survivor și concurent la ”Puterea Dragostei”.

Iancu de la Survivor, umilit public de fratele lui

Mai precis, venit la București pentru o serie de discuții și înregistrări alături de Costi Ioniță, Culiță Sterp l-a adus cu el și pe Iancu. Și cum discuțiile dintre artiști s-au prelungit până târziu în noapte, Iancu Sterp a fost mai obosit ca niciodată. Culiță, fără milă de fratele său mai mic, a decis să plece înapoi la Hațeg, cu mașina, deși era noapte. Iar drumul este lung, și de cele mai multe ori șoferul are nevoie de cineva în draepta pentru a-l ține treaz când este obosit, Iancu Sterp a decis să se bage la somn pe bancheta din spate a mașinii. Iar Culiță Sterp, fără să țină cont de imaginea fartelui lui, l-a filmat pe acesta în timp ce dormea pe bancheta bolidului și l-a ironizat crunt pe acesta.

Ce i-a făcut Culiță Sterp

”Nu are nicio treabă… Mai trezește-te, băi! Băi!”, i-a spus Culiță Sterp, de la volan, în timp ce își filma fratele, pe Iancu, care dormea pe bancheta din spate. ”A dormit tot drumul. Fraților, am condus de 500 și ceva de kilometri, ăsta doarme de nu are treabă”, a mai precizat Culiță Sterp, filmându-l pe Iancu și încercând astfel să îl umilească.

De menționat este că Iancu Sterp are 21 de ani și a devenit vedeta tv înainte de Survivor România prin participarea lui la Puterea Dragostei, show-ul matrimonial, care este difuzat de Kanal D. Mai mult, la același show, ca invitat special, a fost și Culiță Sterp, acesta făcând, și el, câteva ”victime” printre fetele din Casă, cea mai cunsocută fiind Simona, singura virgină de la ”Puterea Dragostei”.