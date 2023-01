„I-a pus la gât un cuţit în stil Rambo”. Soția ciclistului Mark Cavendish, mărturie terifiantă din noaptea în care mai mulți bărbați mascați au intrat în casa familiei

Amintire terifiantă. Soția ciclistului Mark Cavendish a depus mărturie într-un proces în care sunt inculpați trei dintre cei cinci suspecți care au intrat în casa familiei și au plecat ceasuri, telefoane și 300.000 de lire sterline. Peta Cavendish a povestit cum soțului ei i-a fost pus la gât un cuțit „în stil Rambo”.

27 noiembrie 2021 este o zi pe care familia ciclistului britanic Marc Cavendish nu o va uita niciodată. Patru bărbați mascați au intrat în casa din localitatea Ongar, Essex, coordonați de un al cincilea suspect, și au plecat cu două ceasuri Richard Mille, evaluate la 400.000 şi 300.000 de lire sterline, precum şi cu valize şi telefoane.

Fostul model Peta Todd a depus mărturie și a dezvăluit că era acasă cu soțul și cu cei patru copii când au auzit voci la parterul casei. „În timp ce coboram câţiva paşi pe scări, auzeam bărbaţi vorbind, dar încă era întuneric”, a spus ea. La un moment dat a văzut „siluete bărbătești cu cagule” și a încercat să fugă.

Suspecții au urmărit-o și au prins-o atât pe ea cât și pe soțul ei. „Un bărbat mascat l-a târât de picioare pe Mark şi i-a pus la gât un cuţit în stil Rambo”, a precizat Peta Cavendish, care a descris experiența drept „cel mai îngrozitor coșmar”.

