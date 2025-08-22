Ultima oră
Părinții fetiței de 14 ani care s-a sinucis cu iubitul pe A1 nu o pot înmormânta. Familia este nevoită să aștepte: „Nu o bagă nici în biserică”
22 aug. 2025 | 19:28
de Violeta Badea

Horoscopul zilei de sâmbătă, 23 august 2025. Zodia care va suferi cumplit, o persoană dragă o va trăda

Horoscop
Horoscopul zilei de sâmbătă, 23 august 2025. Zodia care va suferi cumplit, o persoană dragă o va trăda
Previziuni pentru sambata, 23 august 2025

Ziua de sâmbătă, 23 august 2025, vine cu energii amestecate pentru toate zodiile. Unele se bucură de stabilitate în plan financiar sau profesional, altele primesc oportunități neașteptate. De asemenea, un semn va trece printr-un moment extrem de dureros, fiind trădat de cineva apropiat. Descoperă ce îți rezervă astrele!

Horoscopul zilei de sâmbătă, 23 august 2025

Berbec

Mâine îți va fi mai ușor să iei decizii importante în plan profesional. Un proiect început de curând îți aduce primele rezultate concrete și promițătoare.

Taur

Sănătatea ta are nevoie de mai multă atenție. O pauză și un stil de viață mai echilibrat îți pot aduce echilibrul de care ai nevoie.

Gemeni

În carieră, se deschid noi uși pentru tine. Vei avea ocazia să cunoști persoane valoroase care îți pot sprijini ideile și planurile ambițioase viitoare.

Vezi și:
Horoscop luni, 18 august 2025. Zodia care va trebui să depășească un obstacol major. Este începutul unei perioade dificile
Horoscop duminică, 17 august 2025. Surprize pentru unele zodii, tensiuni și decizii importante pentru altele

Rac

Ziua aduce claritate în plan financiar. Reușești să gestionezi mai bine cheltuielile și să-ți faci un plan de economii.

Leu

În relații, armonia este cuvântul cheie. Petreci timp de calitate cu cei dragi, ceea ce îți dă energie și bună dispoziție.

Fecioară

Un parteneriat profesional se dovedește mult mai valoros decât te așteptai. Ai șansa să îți faci un nume respectat prin seriozitate, muncă și perseverență constantă.

Balanță

Sâmbăta aceasta vine cu un plus de energie pozitivă. Poți rezolva rapid sarcini care păreau complicate și îți rămâne timp prețios pentru relaxare și bucurie.

Scorpion

Mâine traversezi un moment extrem de dificil. O persoană dragă te va trăda, iar suferința va fi puternică. Va fi nevoie de timp ca să îți vindeci inima și să îți regăsești încrederea.

Săgetător

Ești plin de entuziasm și optimism molipsitor. Vei primi o veste bună, surprinzătoare, care îți va da curaj să faci următorul pas important în carieră.

Capricorn

Apar discuții legate de bani, dar reușești să le gestionezi cu calm și maturitate. Ai șansa să obții un mic câștig neașteptat, aducător de bucurie și speranță.

Vărsător

Mâine ești în formă maximă și plin de idei creative și inovatoare. Proiectele personale pot prinde contur dacă îți menții concentrarea, răbdarea și încrederea în tine.

Pești

Ziua îți aduce liniște sufletească. Reușești să petreci timp de calitate cu familia, iar acest lucru te încarcă pozitiv, aducând armonie, căldură și recunoștință.

Scoțienii n-au frică de FCSB: „O echipă cu puncte slabe. Trebuie să câștigăm acest meci”
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Romania TV
Ilie Bolojan a făcut anunţul în Guvern. Sunt afectaţi TOŢI bugetarii şi nu numai
Digi24
Zeci de soldați ruși dintr-un batalion de elită s-au împușcat între ei pentru bani și medalii. Creierul operațiunii și-a turnat colegii
Adevarul
Momentul cumplit în care un copil de 10 ani, aflat pe o trotinetă electrică, este lovit de o maşină pe o stradă din Calafat
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
PlaySport
Incredibil! Cum poate să arate Sandra Izbașa la 11 ani după ce s-a retras din gimnastică. Imaginile au scăpat pe net
PlaySport
IMAGINILE MOMENTULUI! Arbitra de 24 de ani a fost prinsă cu observatorul de 3 ori mai în vârstă ca ea și video-ul compromițător a fost făcut public!
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Ego.ro
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Recomandări
Cum reușesc să treacă Laura Cosoi și soțul ei peste tensiunile din cuplu. Vedeta, surprinsă de o admiratoare chiar după o discuție aprinsă cu tatăl fetițelor ei: „Cu lacrimi înghițite”
Cum reușesc să treacă Laura Cosoi și soțul ei peste tensiunile din cuplu. Vedeta, surprinsă de o admiratoare chiar după o discuție aprinsă cu tatăl fetițelor ei: „Cu lacrimi înghițite”
Monden
acum 2 ore
Bicarbonat de sodiu vs. praf de copt: Care este diferența și când se folosește fiecare?
Bicarbonat de sodiu vs. praf de copt: Care este diferența și când se folosește fiecare?
Diverse
acum 3 ore
Rețeta de castraveți murați a Sofiei Vicoveanca. Ingredientul ce nu trebuie să lipsească din borcane, așă rămân murăturile crocante
Rețeta de castraveți murați a Sofiei Vicoveanca. Ingredientul ce nu trebuie să lipsească din borcane, așă rămân murăturile crocante
Monden
acum 4 ore
Rețeta de zacuscă veche de 100 de ani. Așa prepari varianta autentică, este un deliciu
Rețeta de zacuscă veche de 100 de ani. Așa prepari varianta autentică, este un deliciu
Sfaturi Culinare
acum 4 ore
Parteneri
Rețeta de castraveți murați a Sofiei Vicoveanca pentru tinerele gospodine: „Un deliciu!” Ce pune în borcane, ca să nu se înmoaie murăturile
Click.ro
ANAF a făcut ravagii cu controalele! Operațiune de amploare a Fiscului împotriva evaziunii din comerțul online
Mediaflux
Smiley, despre vestea cumplită primită de la mama lui. „Am început să plâng, dar nu mă mai puteam opri”
Unica.ro