Horoscopul zilei de joi, 28 august 2025. Zodiile cu noroc uriaș la bani la finalul verii

27 aug. 2025 | 20:50
de Ioana Bucur

Ziua de joi, 28 august 2025, aduce energii puternice și schimbări notabile pentru multe dintre zodii. În timp ce unii nativi vor avea parte de reușite financiare și oportunități neașteptate, alții sunt îndemnați să fie mai atenți la deciziile pe care le iau, mai ales în plan personal. Astrele favorizează inițiativele curajoase, dar recomandă și prudență acolo unde emoțiile pot domina rațiunea.

Berbec (21 martie – 19 aprilie)

Ziua vine cu o veste bună în carieră. Un proiect început de curând îți aduce primele rezultate. Ai grijă la relațiile cu superiorii – diplomația contează.

Taur (20 aprilie – 20 mai)

Ai noroc la bani! O sumă pe care nu o mai așteptai îți intră în cont. Totuși, nu te grăbi să o cheltuiești – astrele te sfătuiesc să pui ceva deoparte.

Gemeni (21 mai – 20 iunie)

Relațiile cu cei apropiați pot fi tensionate. Ești pus în fața unei alegeri importante, dar ai resursele necesare să găsești echilibrul.

Rac (21 iunie – 22 iulie)

Zi favorabilă pentru noi colaborări. Cineva din anturaj îți propune o idee de afaceri promițătoare. Deschide bine ochii, oportunitățile nu se repetă des.

Leu (23 iulie – 22 august)

Carisma ta este la cote maxime. Atragi atenția într-un context profesional și poți primi o propunere avantajoasă. În plan personal, se clarifică o situație.

Fecioară (23 august – 22 septembrie)

Apar mici cheltuieli neprevăzute, dar reușești să le gestionezi cu calm. O discuție sinceră cu partenerul de viață aduce mai multă liniște.

Balanță (23 septembrie – 22 octombrie)

Ziua îți aduce noroc la bani și șanse neașteptate de câștig. Un contract sau o colaborare nouă îți poate crește veniturile.

Scorpion (23 octombrie – 21 noiembrie)

Ești mai introspectiv ca de obicei. Ai nevoie de răbdare și de încredere în planurile tale. Vești bune vin de la un partener sau colaborator.

Săgetător (22 noiembrie – 21 decembrie)

O călătorie sau o deplasare de serviciu se dovedește profitabilă. Posibil să semnezi un acord care îți deschide noi drumuri.

Capricorn (22 decembrie – 19 ianuarie)

Astrele îți scot în cale o ocazie rară de investiție. Analizează bine detaliile, dar șansa este reală. În plan personal, cineva îți face o mărturisire surprinzătoare.

Vărsător (20 ianuarie – 18 februarie)

Se anunță o zi plină de întâlniri și negocieri. Intuiția te ajută să faci alegeri inspirate. Norocul la bani este de partea ta.

Pești (19 februarie – 20 martie)

Ai ocazia să închei un conflict mai vechi. În plan financiar, apar mici câștiguri neașteptate. Energia zilei te susține în planurile pe termen lung.

