Horoscopul zilei de marți, 26 august 2025. Zodiile cu noroc dublu în ultima săptămână de vară

Horoscop tarot pentru săptămâna 25-31 august. Sfaturi pentru fiecare zodie în parte, aşa vor termina cu bine luna
25 aug. 2025 | 19:23
de Ioana Bucur

Marți, 26 august 2025, se anunță o zi plină de surprize astrale. Ultima săptămână de vară aduce șanse neașteptate, reușite în carieră și oportunități pe plan personal. Două zodii au parte de noroc dublu, dar și restul nativilor primesc un impuls astral important.

Horoscop zilnic

Berbec (21 martie – 19 aprilie)

Ai energie și determinare, dar azi e nevoie să fii mai atent la detalii. O propunere legată de bani sau colaborări se conturează și ar putea să-ți aducă beneficii pe termen lung. Evită graba și ia decizii după ce cântărești bine situația.

Taur (20 aprilie – 20 mai)

Te bucuri de o zi liniștită, în care familia și casa joacă un rol central. Dacă plănuiai o schimbare legată de locuință, astrele te susțin. Pe plan financiar, o veste bună îți redă încrederea în stabilitatea ta.

Gemeni (21 mai – 20 iunie)

Comunicarea este atuul tău astăzi. Primești o veste care îți poate schimba planurile pentru începutul toamnei. Fii atent la semnele pe care le primești, pentru că îți pot deschide drumuri noi.

Rac (21 iunie – 22 iulie)

O situație financiară se clarifică, iar norocul începe să se întoarcă în favoarea ta. Poți primi un sprijin neașteptat din partea unei persoane apropiate. Seara e potrivită pentru relaxare și timp petrecut cu cei dragi.

Leu (23 iulie – 22 august)

Astrele îți aduc recunoaștere și apreciere. Poți primi vești excelente legate de carieră sau un proiect personal. Ziua de azi îți aduce și o surpriză pe plan sentimental. Ești unul dintre nativii cu noroc dublu în această săptămână.

Fecioară (23 august – 22 septembrie)

Ai parte de o zi productivă, dar trebuie să înveți să lași perfecționismul deoparte. În plan financiar, se întrevede o oportunitate legată de economii sau de o investiție inspirată.

Zodiile cu noroc dublu

Balanță (23 septembrie – 22 octombrie)

Ziua vine cu armonie și o veste bună de la o persoană dragă. S-ar putea să apară și o șansă de călătorie neașteptată. În relații, sinceritatea te ajută să rezolvi un mic conflict.

Scorpion (23 octombrie – 21 noiembrie)

Ai parte de intensitate emoțională. O întâlnire sau o discuție importantă îți poate schimba perspectiva asupra viitorului apropiat. Financiar, ești într-o perioadă favorabilă.

Săgetător (22 noiembrie – 21 decembrie)

Ești plin de entuziasm și inspirație. Ziua îți aduce ocazia de a începe ceva nou, fie un proiect profesional, fie o aventură personală. Atenție însă la promisiunile pe care le faci.

Capricorn (22 decembrie – 19 ianuarie)

Ai mult de muncă, dar rezultatele încep să apară. O persoană din anturajul tău te poate sprijini într-un mod neașteptat. În plan personal, se conturează o bucurie mică, dar de mare valoare pentru sufletul tău.

Vărsător (20 ianuarie – 18 februarie)

Azi ești în centrul atenției. Primești o veste care îți aduce noroc dublu – atât pe plan profesional, cât și sentimental. Este o zi de răscruce, în care poți lua o decizie importantă pentru viitor.

Pești (19 februarie – 20 martie)

Ziua vine cu claritate și liniște interioară. Ai ocazia să rezolvi o problemă mai veche și să-ți recapeți echilibrul. Spre seară, poți primi o invitație care îți va aduce multă bucurie.

Zodiile cu noroc dublu astăzi: Leu și Vărsător. Ambii nativi primesc atât șanse profesionale, cât și împliniri pe plan personal, fiind favorizați de astre în ultima săptămână de vară.

