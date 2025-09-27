Ultima oră
De ce nu poate fi înmormântată Ioana Popescu? Iubitul jurnalistei, mesaj dureros pentru cei care au cunoscut-o
27 sept. 2025 | 15:57
de Dumitrache Diana

Horoscopul zilei de duminică, 28 septembrie 2025. Zodiile care trebuie să îşi încarce bateriile

Horoscopul zilei de duminică, 28 septembrie 2025. Zodiile care trebuie să îşi încarce bateriile
Horoscopul zilei de duminică (Foto: Profimedia)

Ziua de duminică aduce o atmosferă liniștită, dar încărcată de emoții și reflecții. Mulți nativi vor simți nevoia să își petreacă timpul alături de familie, să își pună ordine în gânduri sau să își reîncarce bateriile. Totodată, influențele astrale pot aduce vești neașteptate și situații care cer răbdare și echilibru.

Horoscopul zilei de duminică

Duminica aceasta este despre echilibru, conectare emoțională și reîncărcare energetică. Indiferent de zodie, fiecare nativ primește șansa de a-și întări relațiile și de a privi cu optimism spre săptămâna care urmează.

Berbec. Ziua îți aduce ocazia să te relaxezi și să lași deoparte grijile profesionale. Relațiile cu cei dragi se îmbunătățesc, iar o discuție sinceră îți poate aduce liniște. Evită impulsivitatea și acordă-ți timp pentru odihnă.

Taur. Ai parte de o energie pozitivă în plan financiar. O oportunitate mică, dar avantajoasă, poate apărea chiar azi. În plan personal, este o zi potrivită pentru a face planuri de viitor cu partenerul.

Gemeni. Astăzi ești pus în centrul atenției. Carisma ta atrage oameni noi, iar comunicarea este punctul tău forte. Totuși, încearcă să nu te risipești în prea multe discuții și să-ți păstrezi energia pentru lucrurile importante.

Rac. E o zi a introspecției. Poate simți nevoia să te retragi puțin din agitație și să te ocupi de tine. O discuție cu un membru al familiei poate aduce claritate într-o problemă mai veche.

Leu. Prietenii joacă un rol esențial astăzi. Primești o invitație sau o veste bună prin intermediul lor. Este momentul să îți deschizi inima către colaborări sau proiecte comune.

Parteneriatele sunt în prim-plan pentru nativii Săgetător

Fecioară. Se anunță o zi în care munca și responsabilitățile nu îți dau pace, chiar dacă e weekend. Totuși, rezultatele eforturilor tale vor fi vizibile. Ai grijă la sănătate și acordă-ți câteva ore de odihnă.

Balanță. Astăzi astrele te sprijină în tot ce ține de călătorii, studii sau activități spirituale. Este o zi potrivită pentru relaxare, dar și pentru a-ți lărgi orizonturile. O veste de la cineva aflat departe te poate bucura.

Scorpion. Ziua îți aduce intensitate emoțională. Poate apărea o discuție importantă legată de bani, moșteniri sau resurse comune. În plan personal, simți nevoia de apropiere și sinceritate totală.

Săgetător. Parteneriatele sunt în prim-plan. Dacă ești într-o relație, se anunță un moment armonios, plin de afecțiune. Dacă ești singur, o întâlnire surpriză îți poate schimba starea de spirit.

Capricorn. Este o zi excelentă pentru a-ți organiza timpul și spațiul personal. Poți rezolva sarcini practice sau îți poți face ordine în gânduri. Ai grijă la sănătate: odihna și alimentația echilibrată sunt prioritare.

Vărsător. Creativitatea și bucuria de a trăi te definesc astăzi. Este momentul ideal pentru a te dedica unui hobby sau pentru a petrece timp de calitate alături de copii ori persoana iubită. Zâmbești mai mult și îi molipsești și pe alții.

Pești. Ziua îți aduce liniște și armonie în familie. Este momentul perfect pentru a te ocupa de casă, de activități domestice sau de discuții calde cu cei apropiați. În plan emoțional, simți nevoia de stabilitate și siguranță.

