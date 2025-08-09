Ultima oră
Horoscopul runelor pentru weekendul 9-10 august 2025. Ce mesaj primește fiecare zodie
09 aug. 2025 | 12:51
de Dumitrache Diana

Horoscopul runelor pentru weekendul 9-10 august 2025. Ce mesaj primește fiecare zodie

News
Horoscopul runelor pentru weekendul 9-10 august 2025. Ce mesaj primește fiecare zodie
Horoscopul runelor pentru weekend (Sursa foto: Pixabay)

Runele, simboluri străvechi pline de mister și înțelepciune, ne transmit mesaje valoroase pentru weekendul 9-10 august. Pentru unii nativi, acestea aduc vești bune, începuturi promițătoare și protecție divină, în timp ce pentru alții este un moment al reflecției, al adevărului sau al unei alegeri importante.

Horoscopul runelor pentru weekend

Weekendul 9-10 august este o perioadă a clarificărilor, a energiilor care se reașază și a drumurilor care se deschid. Fiecare rună aduce o invitație: spre curaj, echilibru, sinceritate sau pur și simplu… liniște. Află ce îți rezervă acest final de săptămână, potrivit mesajelor runelor!

Berbec – Runa Ehwaz. Weekendul aduce mișcare, evoluție și schimbare! E posibil să pleci într-o călătorie scurtă sau să primești vești legate de o mutare. E un moment bun pentru a lăsa trecutul în urmă și a merge cu încredere spre ceva nou.

Taur – Runa Gebo. Un dar neașteptat sau o surpriză plină de bucurie te așteaptă. Fie că este vorba despre iubire, bani sau un gest de recunoștință, rune îți transmit că e timpul să primești fără să te simți vinovat.

Vezi și:
Zodii lovite de noroc în august 2025. Li se schimbă destinul în bine, au parte de momente unice
Zodiile care în august vor fi curtate intens. Magnet pentru flirturi și aventuri romantice

Gemeni – Runa Ansuz. Vei primi un mesaj important sau o veste clarificatoare. Comunicarea e cheia acestui weekend. Ascultă cu atenție ce îți spun ceilalți – sau chiar intuiția ta. Nu ignora semnele!

Rac – Runa Laguz. E momentul să te conectezi cu emoțiile tale și să îți acorzi timp pentru introspecție. Weekendul îți aduce sensibilitate, dar și puterea de a înțelege mai profund ce ai de făcut în viața personală.

Leu – Runa Sowilo. Ești sub protecția Soarelui! Runa succesului îți transmite că ai lumină verde pentru tot ce îți propui. Ai energie, charismă și noroc – profită din plin. Bucură-te de aplauze și validare!

Fecioară – Runa Isa. Weekendul cere răbdare și calm. E posibil să simți că lucrurile stagnează sau că nu avansezi. Runa îți spune să nu forțezi nimic. Timpul tău vine, dar acum e momentul pentru odihnă și reflecție.

Runa prosperității aduce un semnal clar nativilor Capricorn

Balanță – Runa Perthro. Secrete ies la lumină sau ai parte de o revelație. Ai șansa să înțelegi o situație care te frământă. Fii atent(ă) la simboluri și la vise – runa îți transmite că Universul îți vorbește subtil.

Scorpion – Runa Thurisaz. Ai grijă la impulsivitate. E un weekend în care ești testat(ă) să răspunzi cu înțelepciune, nu cu furie. Poate apărea o provocare sau o confruntare – alege calea maturității.

Săgetător – Runa Raido. Ai chef de aventură, iar runa îți confirmă că e momentul perfect pentru a ieși din rutină. O excursie spontană sau o experiență nouă îți poate aduce bucurie și claritate interioară.

Capricorn – Runa Fehu. Runa prosperității îți aduce un semnal clar: urmează câștiguri sau o confirmare legată de un proiect important. Fii atent(ă) la oportunități financiare și la recunoașterea meritelor tale.

Vărsător – Runa Teiwaz. Ești chemat(ă) să iei o decizie importantă și să acționezi cu onoare. E un weekend în care trebuie să rămâi fidel(ă) valorilor tale și să nu faci compromisuri. Ai curajul să lupți pentru ce e drept.

Pești – Runa Dagaz. Renaștere și transformare! Este un moment excelent pentru a închide un capitol și a deschide unul nou, mai luminos. Runa îți aduce un mesaj optimist: chiar dacă nu vezi încă soluția, ea este foarte aproape.

Andrei Gheorghiță pleacă de la FCSB și semnează cu o rivală din Superliga. Gigi Becali a făcut anunțul
Iubita din umbră a campionului: Cine este Taisia?!?
Romania TV
ULTIMA ORĂ! A murit Alexandru! Avea doar 22 de ani. S-a stins în urma unui accident stupid, în Vrancea
Digi24
O țară unde „banii cash fac legea” și cei mai mulți oameni nu au cont bancar ar putea fi primul stat din lume care interzice bancnotele
Adevarul
Bobul în straturi: tunsoarea care îți șterge 10 ani de pe chip și îți dă un aer fresh instant, recomandată de un hairstylist celebru
Ego.ro
Iubita din umbră a campionului: Cine este Taisia?!?
PlaySport
Incredibil! Cum poate să arate Sandra Izbașa la 11 ani după ce s-a retras din gimnastică. Imaginile au scăpat pe net
PlaySport
IMAGINILE MOMENTULUI! Arbitra de 24 de ani a fost prinsă cu observatorul de 3 ori mai în vârstă ca ea și video-ul compromițător a fost făcut public!
Ego.ro
Ce să nu faci niciodată când intri într-un cazinou
Ego.ro
Ce au observat experții, la aparițiile fiului cel mic al lui Kate Middleton și al Prințului William
Recomandări
Horoscop sâmbătă, 9 august 2025. Zodia care are noroc pe toate planurile
Horoscop sâmbătă, 9 august 2025. Zodia care are noroc pe toate planurile
Horoscop
acum 17 ore
Horoscop weekend 9-10 august 2025. Zodiile care au parte de surprize în dragoste și noroc la bani
Horoscop weekend 9-10 august 2025. Zodiile care au parte de surprize în dragoste și noroc la bani
Horoscop
acum 17 ore
Îi stropești așa și nu se mai opresc din rodit! Metoda naturală pentru castraveți sănătoși și fără frunze galbene
Îi stropești așa și nu se mai opresc din rodit! Metoda naturală pentru castraveți sănătoși și fără frunze galbene
Sfaturi pentru grădinari
acum 23 de ore
Horoscop zilnic 8 august 2025. Zodia care face o alegere financiară inspirată
Horoscop zilnic 8 august 2025. Zodia care face o alegere financiară inspirată
Horoscop
acum 2 zile
Parteneri
Domnitorul român, studiat la școală, care era considerat de mulți un psihopat, mânat de impulsuri violente. A fost trădat de doctorul său și a avut parte de un sfârșit îngrozitor
Click.ro
Elena Ceaușescu nu a suportat-o niciodată pe Nina Iliescu. Ce o enerva maxim pe soția dictatorului
Mediaflux
SUA oferă o recompensă de 50 de milioane de dolari pentru arestarea unui președinte de țară
Digi24
„Îmbălsămarea a fost... Eu sunt foarte atentă la detalii, la toate detaliile”. Gabriela Lucuțar îi critică pe cei care i-au organizat înmormântarea lui Ion Iliescu. Ce a remarcat „Regina Întunericului”
Unica.ro