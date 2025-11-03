Ultima oră
Matteo, surpriză emoționantă pentru logodnica lui, după 11 ani de relație: „Am reușit ghidat de Mia”. EXCLUSIV
03 nov. 2025 | 14:14
de Dumitrache Diana

Horoscopul dragostei, săptămâna 3–9 noiembrie 2025. Se anunță tensiuni, revelații și reîntâlniri din trecut

Săptămâna aceasta se anunță una intensă pe plan sentimental pentru toate zodiile. Mișcările planetare provoacă transformări în relații, iar astrele cer sinceritate și răbdare. Pe 4 noiembrie, Marte intră în Săgetător, aducând energie, pasiune, dar și impulsivitate. În același timp, opoziția sa cu Uranus poate declanșa certuri neașteptate, despărțiri sau momente de criză pentru cuplurile care și-au pierdut echilibrul.

A doua zi, pe 5 noiembrie, Luna Plină în Taur aduce un val de conștientizări. Sub influența planetei Venus, mulți vor simți nevoia de stabilitate și siguranță emoțională. Totuși, această Lună Plină poate scoate la suprafață și frustrările ascunse, mai ales dacă partenerii nu au fost sinceri unul cu celălalt.

Pe 6 noiembrie, Venus pătrunde în semnul pasional al Scorpionului, iar atmosfera devine profundă, intensă și uneori conflictuală. Primele zile ale acestui tranzit o aduc în aspect tensionat cu Pluto, ceea ce poate declanșa gelozie, suspiciune și confruntări directe. Cu toate acestea, relațiile solide vor ieși mai puternice, în timp ce cele fragile ar putea ajunge la un final firesc.

Cireașa de pe tort vine la finalul săptămânii, când Mercur intră în retrograd între 9 și 19 noiembrie. Acest fenomen, cunoscut pentru neînțelegeri și confuzie, afectează mai ales comunicarea în cuplu. Este recomandat ca deciziile importante să fie amânate, iar conflictele să fie tratate cu calm. De asemenea, nu este exclus ca foști iubiți să reapară în viața noastră, oferind ocazia de a închide capitole rămase deschise.

Pentru Berbeci, tensiunile pot izbucni din cauza comunicării, iar răbdarea va fi esențială. Taurii primesc o Lună Plină în semnul lor, aducând claritate, dar și riscul unor conflicte de cuplu. Gemenii sunt îndemnați să petreacă timp singuri și să lase trecutul în urmă. Racii pot trece printr-un moment de transformare emoțională, iar Leii sunt sfătuiți să nu ia decizii pripite în dragoste.

Fecioarele vor reflecta asupra modului în care comunică în relații, iar Balanțele caută conexiuni profunde și autentice. Scorpionii pot încheia o etapă importantă, în timp ce Săgetătorii sunt provocați să analizeze sincer ce își doresc cu adevărat. Pentru Capricorni, săptămâna aduce vindecare, iar Vărsătorii trebuie să evite impulsivitatea. Peștii, în schimb, sunt puși față în față cu gelozia și neîncrederea, fiind chemați la introspecție.

În concluzie, săptămâna 3–9 noiembrie 2025 nu este una ușoară pentru dragoste, dar este o perioadă de creștere și transformare. Astrele ne îndeamnă să comunicăm sincer, să ne asumăm greșelile și să eliberăm trecutul pentru a putea construi relații mai mature și mai echilibrate.

