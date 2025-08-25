Ultima oră
Horoscop tarot pentru săptămâna 25-31 august. Sfaturi pentru fiecare zodie în parte, aşa vor termina cu bine luna
25 aug. 2025 | 08:26
de Daoud Andra

Horoscopul chinezesc săptămâna 25-31 august. Nativii „Câine” îşi redefinesc valorile în următoarele zile

Horoscopul chinezesc săptămâna 25-31 august. Nativii

Săptămâna aceasta începe sub semnul unei Zile a Distrugerii (luni, 25 august) și se încheie cu o Zi a Stabilirii (duminică, 31 august). Asta înseamnă că primele zile pot aduce tensiuni și situații solicitante, dar finalul perioadei oferă ocazia de a ne relaxa și de a privi cu încredere spre septembrie. Miercuri și joi sunt zile de câștiguri, recunoștință și daruri, în timp ce weekendul favorizează odihna și planurile de viitor.

Previziuni pentru zodiacul chinezesc

Șobolan

Îți folosești ingeniozitatea pentru a depăși obstacolele de la începutul săptămânii. Evită presupunerile și caută răspunsuri prin curiozitate. Vineri este momentul să închei capitole care nu-ți mai servesc, iar weekendul îți aduce direcții noi și entuziasm pentru viitor.

Bivol

Ai șansa să pui punct unei etape dificile. Luni și marți sunt zile de închidere, dar și de ușurare. Nu ignora micile victorii de la mijlocul săptămânii. Vineri aduce nevoia de mai multă structură, iar weekendul ar fi bine să-l dedici relaxării și plăcerilor simple.

Tigru

Energie intensă și tendință spre impulsivitate luni și marți. Ai grijă să nu te lași condus de furie. Mijlocul săptămânii îți aduce ocazia de a socializa și de a oferi din energia ta altora. Spre final de săptămână, intri într-un cerc social nou sau deschizi drumuri importante pentru septembrie.

Iepure

Intuiția ta se activează puternic la începutul săptămânii. Luni și marți simți că se conturează schimbări pe care abia ulterior le vei înțelege. Miercuri și joi sunt zile bune pentru a face planuri de familie și pentru a dărui. Weekendul îți cere să închizi o ușă ca să poți deschide alta.

Dragon

Ai parte de determinare și energie pentru a elimina blocajele de la începutul săptămânii. Atenție marți la posibile capcane. La mijlocul perioadei e posibil să simți nevoia să-ți revendici meritele. Vineri discută deschis despre recompense, iar weekendul îți aduce liniștea că ai luptat pentru drepturile tale.

Șarpe

Îți asumi rolul de consilier pentru cei din jur. Luni și marți ajuți persoane aflate în dificultate. Spre weekend, fii atent la organizarea timpului și la comunicare. Duminică, stabilești o rutină nouă sau deschizi un proiect de viitor.

Nativii care muncesc intens pentru viitorul lor

Cal

La începutul săptămânii te simți constrâns de obligații. După ziua de marți, însă, scapi de sarcini care nu te reprezintă și îți recapeți libertatea. Vineri simți un plus de energie și vitalitate, iar duminică este ziua ideală pentru a-ți seta intențiile pentru luna septembrie.

Capră

Muncești intens pentru a-ți organiza viitorul. Luni și marți elimină obstacolele și finalizează detaliile pentru perioada următoare. Miercuri și joi vin confirmări, iar vineri e bine să închizi tot ce ține de planuri administrative. Weekendul te invită să îți faci lista de obiective pentru 2026.

Maimuță

Primele zile cer mai multă cumpătare financiară. Evită cheltuielile inutile. Mijlocul săptămânii îți aduce satisfacția unor decizii grele, iar vineri ai ocazia să marchezi un mic succes. Atenție la tentația de a reveni la vechile obiceiuri în weekend.

Cocoș

Îți pui în valoare disciplina și spiritul organizat. Luni și marți scapă de lucrurile care te apasă. Vineri e o zi bună pentru a renunța la ceea ce nu mai e aliniat cu tine. Weekendul este productiv, dar ai grijă să nu îți sacrifici complet odihna.

Câine

Tu ești în centrul atenției acestei săptămâni. Luni și marți relațiile apropiate cer limite clare și fermitate. Mijlocul săptămânii este dedicat recunoștinței și momentelor sensibile cu cei dragi. Vineri rezolvă sarcini mărunte, iar sâmbătă, chiar dacă e zi de odihnă, simți nevoia de socializare și timp în natură. Duminică stabilește-ți prioritățile pentru septembrie.

Porc

Devii sprijinul emoțional al celor din jur la început de săptămână. Ai grijă, însă, să nu te epuizezi. Miercuri și joi sunt zile ideale pentru relaxare și recunoștință. Weekendul rezervă-l exclusiv pentru tine, pentru regenerare și activități care îți aduc liniște.

