Horoscopul banilor 8-14 iulie 2024 cu Remus Ionescu. Zodia care primește o ofertă de muncă mai bună VIDEO EXCLUSIV

Horoscopul banilor 8-14 iulie 2024 este prezentat de astrologul Remus Ionescu, în cadrul rubricii AstroBani de pe YouTube Playtech Știri. Azi vom afla ce rezervă astrele pe plan financiar fiecărei zodii în parte, în luna iulie 2024.

Horoscopul banilor 8-14 iulie 2024

Luni, 8 iulie, sextil Mercur – Jupiter

Joi, 11 iulie, opozitie Luna – Saturn

Joi, 11 iulie, Venus intra in semnul Leului

Berbec / Ascendent Berbec

• Bune aspecte in plan financiar la inceputul saptamanii; este si o chestiune de noroc; initiative incununate de succes

• In ansamblu, insa, perioada cu multe cheltuieli, investitii

• La sfarsit de saptamana, posibilitatea de a obtine niste bani in plus: solicitari sunt, trebuie doar sa renunte la o parte din timpul liber

Horoscopul banilor 8-14 iulie 2024. Taur / Ascendent Taur

• Dornici de noutati, de schimbari in viata lor, evident mai ales cele legate de activitati care le pot aduce castiguri financiare

• Reparatii, investitii, cheltuieli pentru casa, locuinta

• Testeaza disponibilitatea unor rude de a se implica intr-o afacere de familie

Gemeni / Ascendent Gemeni

• Informatii remarcabile la inceputul saptamanii, vesti care ii pun pe ganduri; vor genera idei de valoare practica

• Pot primi bani in prima parte a saptamanii: sume primite cu intarziere, incasari pentru bunuri scoase la vanzare online

• Posibila revelatie: cauza unui esec anterior, atentionari sau avertismente pe care nu le-au luat in seama

Horoscopul banilor 8-14 iulie 2024. Rac / Ascendent Rac

• Le pot intra bani in cont la inceputul saptamanii

• Perioada buna pentru ei: solicitari, propuneri, oferte

• Tin strans legatura cu oameni care le pot fi de ajutor, ii sustin, le dau idei, le ofera informatii

Leu / Ascendent Leu

• Noutati interesante chiar din prima zi a saptamanii; poate ca vine un rapsuns intarziat, dar de bun augur

• Schimbare importanta incepand de joi. Venus intra in semnul lor: sanse profesionale, oferte; pentru cei mai tineri, atractie pentru domeniu, gen de activitate

• Mai multa dipsonibilitate pentru efort, intalniri, negocieri, activitati extraprofesionale

Horoscopul banilor 8-14 iulie 2024. Fecioară / Ascendent Fecioară

• Oarece nemultumire la inceput de saptamana, framantari, asteptari, reevaluari ale unei situatii, relatii, proiect

• Miercuri si joi, zile pline: intalniri, discutii, negocieri, oferte

• Simt cum se instaleaza oboseala, isi doresc zile libere, evadare in natura, somn

Balanță / Ascendent Balanță

• Luni si marti, zile cu incasari peste asteptari pentru cei cu activitate pe cont propriu; poate ca vine prima pentru atingerea unui obiectiv

• Perioada buna pentru relatiile cu sefii; functie de context poate ca se pune si problema renegocierii pachetului salarial

• O fi interviul final pentru angajare, testare in vederea unei promovari; oricum, sfera profesionala este activa

Horoscopul banilor 8-14 iulie 2024. Scorpion / Ascendent Scorpion

• Perioada dinamica in plan profesional, si pare ca este doar inceputul

• Saptamana grozava pentru cei a caror activitate este strans legata de sezon, dar si pentru cei care participa la targuri, expozitii, concursuri, selectii

• De joi, pot aparea sanse in plan profesional prin intermediul unui apropiat, colaborator, partener

Săgetător / Ascendent Săgetător

• In continuare, sanatatea trebuie supravegheata, conditiile de lucru, programul, solicitarile, consumul; daca nu, le pot aduce neplaceri, cheltuieli suplimentare

• Miercuri si joi, zile interesante prin prisma intalnirilor, discutiilor

• Cine stie cum, mai in gluma sau mai in serios, poate aparea si o oferta de munca pentru ei

Horoscopul banilor 8-14 iulie 2024. Capricorn / Ascendent Capricorn

• Poate ca se reiau negocieri sau discutii din zilele anterioare si se indreapta spre un acord, contract, colaborare

• Sunt tot felul de chestiuni de natura financiara ce trebuie rezolvate; pot renegocia ceva, inchide o situatie, corecta erori

• Luni si marti, cheltuieli, plati, rate

Vărsător / Ascendent Vărsător

• La inceput de saptamana, consultari, tatonari, discutii, negocieri

• Sunt in perioada in care pot face un tur de forta diplomatic cu mare succes: noi clienti, parteneri, colaboratori

• Oferte de munca pentru cei mai tineri, chiar si daca nu au terminat studiile, stagiul de pregatire

Horoscopul banilor 8-14 iulie 2024. Pești / Ascendent Pești

• Perioada de progrese individuale; cel mai mult de castigat au cei mai tineri, fara experienta, aflati la inceputul carierei

• Gasesc, poate, echipa de mesteri care sa ii ajute sa faca rapid si de calitate schimbarile pe care le doresc in locuinta, gospodarie, proprietate

• Pentru unii, oferta de munca ce implica deplasari frecvente, detasare in alta localitate sau chiar in alta tara

