Horoscopul banilor 5-11 august 2024 este prezentat de astrologul Remus Ionescu, în cadrul rubricii AstroBani de pe YouTube Playtech Știri. Azi vom afla ce rezervă astrele pe plan financiar fiecărei zodii în parte, în luna august 2024.

Horoscopul banilor 5-11 august 2024

Luni, 5 august, Mercur retrograd pe teritoriul Fecioarei

Tot luni, Venus intra in semnul Fecioarei

Marți, 6 august, conjuncții Lună-Venus si Lună–Mercur

Miercuri, 7 augsut, opoziție Lună–Saturn

Joi, 8 august, conjunctie Mercur–Venus

Berbec / Ascendent Berbec

• Dorinta de progres individual: sa se puna la curent cu noutati din domeniu, sa ajunga sa stapaneasca tehnici noi, sa fie prima alegere pentru un anume tip de activitati, probleme

• Perioada remarcabila: pot avea parte de o promovare; in unele cazuri poate fi vorba despre sediul central, relocare in alta zona geografica sau alta tara ori trebuie sa faca naveta

• Investitii in cursuri, manuale, compendii, publicatii de specialitate

Horoscopul banilor 5-11 august 2024. Taur / Ascendent Taur

• Investitii recente pot da roade in perioada urmatoare; la fel de bine, legaturi mai vechi sau mai noi le pot fi utile: sunt recomandati unei persoane influente

• In continuare, apetit crescut pentru cheltuieli; la unii poate fi vorba despre risipa, placeri, aniversarea cuiva din familie pe care vor sa o faca la un nivel remarcabil

• Investitii in locuinta, amenajarea camerei copilului, pregatiri pentru momentul largirii familiei

Gemeni / Ascendent Gemeni

• Nestare, nerabdare, curaj: vor sa faca schimbari importante; foarte posibil ca viata sa le ofere o surpriza placuta la nivel profesional, al carierei

• Pentru cei mai mici sau mai tineri, sprijinul si influenta familiei (cineva le poate indrepta atentia spre un mestesug, domeniu de activitate, le prezinta o reteta, secret de fabricatie) pot fi salutare

• Un premiu sau aprecieri din partea cuiva important pot fi argumentul major de care au nevoie pentru a se hotari asupra unei activitati, specializari

Horoscopul banilor 5-11 august 2024. Rac / Ascendent Rac

• La inceputul saptamanii, cheltuieli: o fi ceva pentru care nu s-au indurat pana acum sa dea banii, isi fac o placere, moft, dorinta

• Este accentuata dorinta de a calatori, petrece timp in natura, vizita: evident, asta inseamna cheltuieli

• Revine in atentia lor un domeniu pentru care au inclinatie sau talent; vor acum sa patrunda in tainele sale, citesc despre oameni cu realizari importante

Leu / Ascendent Leu

• Perioada fasta in plan financiar; investesc intelept castigurile suplimentare

• Poate chiar la inceputul saptamanii apare un client important, se semneaza un contract ce incepe sa se deruleze imediat sau curand

• Castiguri crescute pentru cei a caror activitate este asociata sezonului

Fecioară / Ascendent Fecioară

• Sunt posibile schimbari de loc de munca, de functie; pentru unii chiar de domeniu de activitate

• Poate chiar luni apare o oferta, are loc o discutie preliminara dar care le capteaza instant interesul

• Activitate din plin; cam toate zilele sunt cu incasari crescute pentru cei cu activitate pe cont propriu

Balanță / Ascendent Balanță

• Luni, incasari, favoruri care li se fac, o reducere, beneficiaza de o promotie

• Marti, miercuri si joi (prima parte), zile mai linistite, fara surprize

• Joi (a doua parte a zilei) si vineri, noutati interesante, sedinta, solicitari, oferta de munca, activitate, colaborare

Horoscopul banilor 5-11 august 2024. Scorpion / Ascendent Scorpion

• Venituri in crestere (sigur, tinand cont de specificul activitatii si al perioadei comparabile din anii anteriori)

• Marti si miercuri, zile de bani pentru cei cu activitate pe cont propriu; poate fi si un bonus, bani pentru concediu

• In continuare, insa, planul financiar este fragil: cheltuieli neasteptate, sume de restituit, plati

Săgetător / Ascendent Săgetător

• Chiar daca poate ca nu se asteapta la asta, oportunitati in cariera; lipsa unui coleg poate fi sansa care le permite sa iasa in evidenta, sa atraga atentia sefului, a unui responsabil, selectioner

• Apar oferte neasteptate, dar sunt posibile si intreruperi/rupturi in parteneriate, colaborari

• Una peste alta, saptamana ce promite castiguri peste asteptari

Horoscopul banilor 5-11 august 2024. Capricorn / Ascendent Capricorn

• La inceput de saptamana, cheltuieli diverse, restituiri, plati

• Unii sunt in cautarea unui sponsor, cauta sa obtina reduceri de pret la materiale, echipamente, aparatura din partea unui furnizor cu care lucreaza de mult

• Cheltuieli pentru sanatate, acest lucru putand insemna si cele legate de zilele petrecute intr-o statiune, loc de recuperare, intretinere a sanatatii

Vărsător / Ascendent Vărsător

• Idei mari si planuri ambitioase; pentru ele este nevoie de bani si cauta, poate, un investitor, asociat, se intereseaza de conditiile unui credit

• Foarte bine poate fi si o perioada de castiguri crescute, rezultate financiare neasteptate cu un nou produs, serviciu

• Posibil sa convinga un potential client si sa semneze un contract important

Horoscopul banilor 5-11 august 2024. Pești / Ascendent Pești

• Perioada care urmeaza le aduce noutati in sfera parteneriala: isi sporesc numarul de clienti, poate ca se incheaga o alianta, parteneriat

• Unii pot fi cooptati intr-un proiect promitator, ce le va aduce castiguri suplimentare in perioada urmatoare

• Poate ca se vinde/inchiriaza proprietatea in care au investit, au facut-o functionala, atractiva, valoroasa

