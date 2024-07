Horoscopul banilor 29 iulie-4 august 2024 cu Remus Ionescu

Horoscopul banilor 29 iulie-4 august 2024 este prezentat de astrologul Remus Ionescu, în cadrul rubricii AstroBani de pe YouTube Playtech Știri. Azi vom afla ce rezervă astrele pe plan financiar fiecărei zodii în parte, în luna august 2024.

Horoscopul banilor 29 iulie-4 august 2024

Marți, 30 iulie, conjuncție Lună – Marte

Miercuri, 31 iulie, conjuncție Lună – Jupiter

Duminică, 4 iulie, conjuncție Lună – Soare

Berbec / Ascendent Berbec

• In ansamblu, saptamana buna in plan financiar; sunt si aspecte care tin de noroc, dar si realizari personale, prestatii si interventii recompensate financiar, dar nu numai

• Luni, pentru cei mai tineri, posibil ajutor din partea parintilor, un cadou

• Sanse de a deveni cunoscuti, de a-si face un nume, renume, de a fi apreciati si respectati, aura de invingatori

Horoscopul banilor 29 iulie-4 august 2024. Taur / Ascendent Taur

• Perioada complexa in plan financiar: recuperari, incasari, dar si cheltuieli, investitii; unii se gandesc sa acceseze un credit mai mare pe o perioada lunga

• Marti, zi deloc buna pentru calcule, estimari si mai ales pentru decizii cu implicatii financiare majore

• Bune sanse de castig prin eforturi personale, realizari, rezultate; ar trebui, totusi, sa nu risipeasca, sa puna deoparte pentru momentul in care vor da de o investitie cu riscuri minime

Gemeni / Ascendent Gemeni

• Perioada dinamica, dorinta de actiune, oportunitati de a-si demonstra talente, valoarea, calitatea ideilor

• li se acorda incredere, acest lucru putand sa insemne si conducerea unui proiect, campanii, o promovare

• marti si miercuri, zile iesite din comun, cu intalniri si discutii de perspectiva, remarcabile

Horoscopul banilor 29 iulie-4 august 2024. Rac / Ascendent Rac

• Luni pot veni niste bani din urma (incasare, rest de plata)

• Lucrurile par sa mearga din inertie: simt nevoia de odihna, sa faca o pauza, nu mai au atata entuziasm, dar nici nu vor sa refuze clienti, solicitari

• Una peste alta, incasari multumitoare, se bucura ca se aduna bani in cont

Leu / Ascendent Leu

• Le prinde bine increderea in sine, curajul, indrazneala, atitudinea de invingator: negocieri in care obtin lucrurile importante pentru ei

• Castiguri suplimentare in aceasta perioada, mai ales pentru cei cu activitate pe cont propriu

• Unii se gandesc sa isi largeasca portofoliul de produse, paleta de servicii; altii sa sporeasca tariful practicat, comisionul de succes

Fecioară / Ascendent Fecioară

• Isi doresc (si sunt posibile) schimbari destul de importante legate de locul de munca, de domeniul de activitate

• Pentru unii, dorinta de a avea o firma pe cont propriu, de a nu mai depinde de toanele sefilor

• Sanse de afirmare pentru cei mai tineri; da bine increderea in ei insii pe care o afiseaza la tot felul de intalniri, discutii, prezentari

Balanță / Ascendent Balanță

• Financiar, aspecte bune; incasari multumitoare pentru cei a caror activitate este legata de sezon

• Interes pentru fonduri, finantari, stimulente care pot fi obtinute pentru un anume gen de activitate, afacere

• Calatorii profitabile cel putin din punct de vedere intelectual; observa tehnici, solutii pe care le pot folosi in activitatea lor profesionala sau gospodareasca

Horoscopul banilor 29 iulie-4 august 2024. Scorpion / Ascendent Scorpion

• Buna perioada pentru cei care sunt in cautarea unui loc de munca mai bine platit ori care sa le ofere avantaje de alta natura (notorietate, influenta)

• Luni, posibila invitatie la un interviu, negocieri cu un potential client important

• Marti si miercuri, discutii tensionate pe chestiuni cu miza financiara importanta

Săgetător / Ascendent Săgetător

• Perioada excelenta pentru cei care sunt in cautare de noi clienti, unii dintr-o alta zona, alta nisa

• Colaborari, asocieri, aliante; solicitari, comenzi, contracte venite prin intermediul unor colaboratori, oameni cu care se stiu de mult

• Nu sunt excluse tensiuni in relatii profesionale mai vechi; se pot depasi, insa, punctele in care nu sunt de acord: reglari, concesii, compromisuri

Horoscopul banilor 29 iulie-4 august 2024. Capricorn / Ascendent Capricorn

• Shimburi de experienta cu oameni aflati in alta zona geografica, alta tara; cursuri online, interes pentru alte tehnici, solutii, materiale

• Perioada solicitanta pentru specialisti, experti, cei cu experienta acumulata in conditii solicitante, extreme

• Pare sa fie o perioada cu cheltuieli, investitii, restituirea unui imprumut

Vărsător / Ascendent Vărsător

• Perioada de afirmare, de crestere, noutati in plan partenerial, al asocierilor, colaborarilor

• Reusesc sa isi faca noi clienti, vin cu variante sau solutii prin care sa depaseasca concurenta

• Idei de valoare (ce pot fi rafinate, imbunatatie) ce vor fi folosite destul de curand cu mare castig de imagine sau chiar financiar

Horoscopul banilor 29 iulie-4 august 2024. Pești / Ascendent Pești

• Incearca revigorarea unor relatii, incheierea unor aliante, cucerirea unei piete, noi clienti

• Perioada destul de solicitanta fizic, careia insa reusesc sa ii faca fata

• Interes pentru o proprietate (achizitie, investitii pentru a ii spori valoarea, atractivitatea in scopul vanzarii sau inchirierii), valorificarea unei mosteniri

