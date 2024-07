Horoscopul banilor 22-28 iulie 2024 este prezentat de astrologul Remus Ionescu, în cadrul rubricii AstroBani de pe YouTube Playtech Știri. Azi vom afla ce rezervă astrele pe plan financiar fiecărei zodii în parte, în luna iulie 2024.

Horoscopul banilor 22-28 iulie 2024

Luni, 22 iulie, Soarele intra in semnul Racului

Tot luni, opozitie Luna – Venus

Marti, 23 iulie, opozitie Luna – Mercur

Miercuri, 24 iulie, conjunctie Luna – Saturn

Vineri, 26 iulie, Mercur trece in semnul Fecioarei

Berbec / Ascendent Berbec

• Perioada norocoasa pentru ei; energie, pofta de viata, farmec, inspiratie, reusesc sa se puna in valoare, prind din zbor oportunitati

• Luni si marti, zile de bani; incasari crescute pentru cei cu activitate pe cont propriu, dar si dorinta de a cheltui, de a-si arata recunostinta

• Vineri, idei de valoare, graba de a le testa, de a trece la treaba, de a schimba din mers un plan; propunere interesanta

Horoscopul banilor 22-28 iulie 2024. Taur / Ascendent Taur

• Incepe o perioada cu cheltuieli, investitii; in principal pentru casa, locuinta, gospodarie: reparatii, amenajari, mobilier

• Posibile tensiuni, neintelegeri legate de cheltuirea banilor, cu omul iubit sau cu partenerul de afaceri

• Pot aparea oferte pentru ei sa desfasoare o activitate suplimentara, de sezon; sunt dornici sa isi acopere cumva cheltuielile crescute

Gemeni / Ascendent Gemeni

• Nerabdare, ambitie, incapatanare; vor sa faca schimbari importante; implicare si intr-o alta activitate decat cea de baza

• Disponibilitate pentru efort, dar si pentru deplasari frecvente sau ceva la mare departare

• Mai putin preocupati de un castig imediat, gandesc in viitor, cu bataie lunga

Horoscopul banilor 22-28 iulie 2024. Rac / Ascendent Rac

• Din punct de vedere financiar, aspecte amestecate: fac bani, recupereaza, incaseaza; sunt ei genul econom, strangator, dar acum lasa deschisa gura pungii

• Unii doresc sa isi vada implinit un vis mai vechi: achizitie importanta

• Posibile cheltuieli legate de sanatate: nu neaparat pentru medicamente, operatie, ci pentru o cura, zile petrecute intr-o statiune

Leu / Ascendent Leu

• Pentru ei este una dintre cele mai bune perioade din acest an; in plus, poate ca dispar obstacole, iau hotarari importante

• Daca este cazul, prietenii ii pot stimula sa faca o schimbare majora, le ofera un pont, sfat valoros, sprijin

• Sunt apreciati, primesc cadouri, li se fac favoruri

Fecioară / Ascendent Fecioară

• Conteaza intrarea lui Mercur, guvernatorul lor, in semnul lor: limpezire mentala, clarificari in relatii, revenirea unor colaboratori, clienti

• Ambitii la cote ridicate, incredere, hotararea de a trece peste un eventual esec anterior si de a relua un proiect, in alte conditii

• Apar propuneri diverse, pretentii crescute ale sefilor, clientilor importanti: chiar ca intra la categoria ,,provocari profesionale”

Balanță / Ascendent Balanță

• Luni si marti, zile norocoase, spornice; in ansamblu, perioada buna pentru finantele lor

• Pentru unii, dorinta de a calatori: nu pentru relaxare, ci pentru lucrurile pe care stiu ca le pot afla, observa, invata; participare la cursuri, tabere, ateliere, workshop-uri

• Vineri, discutie interesanta, propunere pentru ei: poate fi o colaborare pe termen relativ scurt, pentru o campanie sau obiectiv limitat, stimulativa insa

Horoscopul banilor 22-28 iulie 2024. Scorpion / Ascendent Scorpion

• Incepe o perioada ce le poate aduce schimbari profesionale: de loc de munca, angajare pentru cei iesiti de pe bancile liceului, facultatii

• Bun moment pentru afirmare, sa isi faca cunoscute serviciile si produsele; investitia in reclama, publicitate le poate aduce bune rezultate

• Financiar, poate fi perioada in care se suprapun mai multe obligatii de plata, rate, angarale, chiar si cheltuieli neasteptate

Săgetător / Ascendent Săgetător

• Solicitari crescute pentru ei; in schimb, pot aparea tensiuni, concurenta

• Pentru unii, mai ales cei mai tineri, noi in domeniu sau in firma, este stimulativ exemplul altora: isi propun ca in timp sa ii depaseasca

• Perioada grozava pentru cei care sunt in cautarea unor noi clienti, isi propun extinderea afacerii

Horoscopul banilor 22-28 iulie 2024. Capricorn / Ascendent Capricorn

• Preocupare majora pentru planul financiar: sume pe care le au de platit sau restituit in saptamanile urmatoare, dar si bani de recuperat, socoteli de incheiat

• Luni si marti, incasari, tranzactii, dar si ganduri legate de o achizitie, investitie mai serioasa

• In negocieri, trebuie sa se tina pe pozitii: altii au tendinta sa ii subestimeze, sa incerce sa profite de ei

Vărsător / Ascendent Vărsător

• In primele zile ale saptamanii, intalniri si discutii ce pot avea rezultate pe termen ceva mai lung; poate ca isi fidelizeaza clienti, obtin un contraxct important pentru ei

• Primesc oferte de colaborari; mai putin iau ei initiativa, mai mult sunt cautati, cooptati intr-un colectiv, proiect

• Isi doresc sa iasa in evidenta, sa se faca remarcati; pe langa ambitie au si idei, inspiratie, farmec, abilitati de negociator

Horoscopul banilor 22-28 iulie 2024. Pești / Ascendent Pești

• Mult de munca, obositor, stresant, conditii dificile; de aici, nevoie crescuta de odihna, refacere; apare, poate, nevoia de a-si selecta clientii, ofertele, solicitarile

• Pentru cei cu activitate in buna masura legata de sezon, este o saptamana plina, cu bune rezultate financiare

• Pentru cei mai tineri, implicare in afacerea familiei sau a unei rude; invata, observa, au de castigat pe termen mai lung

