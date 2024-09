Horoscopul banilor 9-15 septembrie 2024 este prezentat de astrologul Remus Ionescu, în cadrul rubricii AstroBani de pe YouTube Playtech Știri. Azi vom afla ce rezervă astrele pe plan financiar fiecărei zodii în parte, în luna septembrie 2024.

Horoscopul banilor 9-15 septembrie 2024

Luni, 9 septembrie, Mercur intra in semnul Fecioarei

Miercuri, 11 septembrie, opozitie Luna – Jupiter

Joi, opozitie Luna – Marte

Berbec / Ascendent Berbec

• Daca sunt sefi, patroni, intreprinzatori, fac poate o selectie a personalului, subalternilor, a celor cu care vor sa abordeze un proiect ambitios

• Pentru cei mai tineri sau mai noi in firma, teste: de rezistenta, de adaptare, la angajare

• Incepe, poate, perioada unor discutii sau negocieri legate de impartirea unei mosteniri, iesire din indivizibilitate

Horoscopul banilor 9-15 septembrie 2024. Taur / Ascendent Taur

• La inceput de saptamana, intalniri, negocieri, discutii; aduc ceva in plus unei prezentari anterioare, pun in valoare produsele si serviciile pe care le ofera

• Strang relatiile cu frati, veri: o fi si vreo chestiune practica de rezolvat, discutii despre o afacere de familie, colaborare

• Fac educatie financiara celor mici, le vorbesc despre munca, profesia lor

Gemeni / Ascendent Gemeni

• Schimba abordarea, regandesc obiective, pasi, strategie; cauta solutii, vor sa deblocheze un proiect

• Marti si miercuri, discutii, consultari; vorbesc despre o colaborare, poate veni o oferta interesanta pentru ei

• Vineri, cheltuieli neasteptate; merita cumpanit asupra unei oferte care pare fara cusur la prima vedere

Horoscopul banilor 9-15 septembrie 2024. Rac / Ascendent Rac

• A inceput o perioada care poate aduce schimbari de loc de munca, de asocieri sau parteneriate; isi doresc independenta, sa ia decizii in afara oricarei forme de constrangere

• In a doua parte a saptamanii, posibila oferta de munca, de colaborare

• Poate ca, in sfarsit, se realizeaza o deplasare, vizionare la fata locului

Leu / Ascendent Leu

• Poate ca fac un bilant al cheltuielilor recente, isi propun ca pentru o perioada sa fie mai cumpatati, echilibrati

• Vor reusi in cateva saptamani sa refaca o rezerva; la nevoie acceseaza o facilitate de creditare

• Fratii, verii le pot oferi un pont legat de un loc de munca, pozitie libera, posibila afacere

Fecioară / Ascendent Fecioară

• Clarificari in mintea lor, hotarare, indrazneala, anticiparea unor situatii, evenimente

• Stiu daca mai merita sa incerce o pista, relatie, colaborare sau daca nu le-ar fi mai bine pe cont propriu

• Perioada remarcabila in plan profesional: propuneri, oferte, oportunitati

Horoscopul banilor cu Remus Ionescu

Balanță / Ascendent Balanță

• Aspecte amestecate din punct de vedere astral: chiar daca si-ar dori mai mult timp de odihna, relaxare, reflectie, sunt tot felul de evenimente exterioare la care trebuie sa reactioneze; apare, poate o sansa si nu vor sa o rateze

• Starea fizica pare fragila oricum, bine este sa se ingrijeasca de sanatate, de ei insisi

• Apar sanse prin intermediul cuiva apropiat sau al unui partener, asociat, colaborator

Horoscopul banilor 9-15 septembrie 2024. Scorpion / Ascendent Scorpion

• La inceputul saptamanii, salutari de departe, vesti interesante, poate chiar despre un loc de munca, daca in prealabil si-au manifestat interesul

• Poate ca se deblocheaza un proiect, se reia o activitate de pe urma careia au de castigat in plan financiar, revine un client valoros

• Interes pentru studii, perfectionare, un certificat care sa le permita desfasurarea unei activitati

Săgetător / Ascendent Săgetător

• Noutati in plan profesional inca de la inceputul saptamanii; li se incredinteaza responsabilitati, se pun in aplicare masuri anuntate anterior

• Pentru unii este perioada unor decizii importante legate de cariera, loc de munca, asociere, relatie contractuala

• Saptamani bune pentru cei care castiga de pe urma postarilor, a numarului de urmaritori

Horoscopul banilor 9-15 septembrie 2024. Capricorn / Ascendent Capricorn

• Perioada dinamica in plan profesional si relational, partenerial

• Primesc propuneri, oferte; in cazuri mai rare se gandesc sa renunte la o relatie in favoarea alteia

• Vineri, momente tensionate in relatia cu un client, asociat, colaborator

Vărsător / Ascendent Vărsător

• Intalniri, discutii, negocieri: insista sa primeasca ce li se cuvine, despagubire, compensare

• Marti si miercuri, zile bune: incasari peste asteptari, revenirea unui client, o comanda mai mare

• Intr-un parteneriat poate ca ajung in sfarsit la o intelegere legata de o investitie, procente, control

Horoscopul banilor 9-15 septembrie 2024. Pești / Ascendent Pești

• Saptamana buna pentru reluarea unor relatii, negocieri sau pentru abordarea unor potentiali clienti, parteneri, colaboratori

• Poate ca se semneaza un contract care se negociaza de cateva zile/saptamani, dupa o intrerupere, disputa

• Marti si miercuri, invitatie la un interviu de angajare, sedinta, discutie in biroul sefului in care se vorbeste despre viitorul lor, noi responsabilitati

