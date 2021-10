Horoscop zilnic 9 octombrie. Mercur retrograd vine cu o zi cruntă pentru zodii. Cine va face scandal mare

Horoscop zilnic 9 octombrie. Dacă ieri Soarele s-a întâlnit cu Marte, iată că astăzi, acestei conjuncții i se alătură și Mercur retrograd și totul se petrece sub auspiciile echilibratului semn al Balanței. Însă nu va fi deloc o zi liniștită, dat fiind că avem energiile a nu mai puțin de trei planete care se „unesc”. Ceea ce am strâns în noi în ultimul an s-ar putea ca acum să răbufnească. S-ar putea să aruncăm cuvinte dure, să spunem lucruri pe care mai apoi să le regretăm, să apară conflicte cu tentă justițiară pentru că fiecare dintre noi va crede că deține adevărul.

Recomandare! Citiți horoscopul atât pentru zodie, cât și pentru semnul de ascendent.

Horoscop Berbec/ Ascendent Berbec

Este o zi foarte tensionată în relațiile cu cei din jur, iar partenerul de viață este primul vizat. S-ar putea să apară reproșuri dure, să ceri să ți se spună adevărul sau celălalt să-ți ceară să fii sincer și să vrea să facă dreptate. Oricum ar fi, încearcă să nu dai cu pumnul în masă și să cauți să ai un dialog echilibrat. Sunt cupluri în care nativii pot lua decizia de a se despărți.

Horoscop Taur/ Ascendent Taur

Azi ai putea purta un dialog cu tine despre stilul tău de viață care este direct relaționat cu sănătatea ta. Vezi lucrurile clar, te dor, te deranjează, te poți certa tu cu tine, însă nu-i face pe alții responsabili pentru nemulțumirile tale. Mai bine profită de această conștientizare puternică pe care o ai pentru a-ți schimba rutina zilnică. Cei care lucrează pot fi conflictuali cu colegii.

Horoscop Gemeni/ Ascendent Gemeni

S-ar putea să fi acumulat multe frustrări sentimentale, iar astăzi, într-un moment de vulnerabilitate, să le exteriorizezi. Ai grijă la gesturile necugetate pe care le poți face față de persoana iubită. Dacă ai un surplus de energie, cel mai bine ar fi să-l canalizezi către activități distractive, recreeative. Cei singuri pot flirta mai mult, pot cuceri, însă s-ar putea să nu fie sinceri, să facă promisiuni de care mai apoi să nu se țină.

Horoscop Rac/ Ascendent Rac

Cu cât pretențiile față de cei dragi sunt mai mari, cu atât conflictele sunt mai adânci și dezamăgirile dor mai tare. Astăzi evită să faci reproșuri, mai ales că este foarte probabil să ai sentimentul că nu ești suficient de apreciat de cei dragi. Poți răni și poți fi rănit foarte ușor prin cuvinte. Discuțiile despre bani pot fi și ele un factor de tensiune în cămin.

Horoscop Leu/ Ascendent Leu

Mintea ta va funcționa la viteză maximă și va fi foarte greu să taci astăzi. Ești agitat, irascibil și spui lucruri pe care nu le vei analiza prea mult. Ai tendința de a vorbi prea mult despre tine, tendința de a deveni prea insistent și chiar stresant pentru cei din jur. Ai grijă la deplasări, la accidentări și la acțiunile care implică acte.

Horoscop Fecioară/ Ascendent Fecioară

Din nou sectorul financiar este sub atenția astrelor, așa că încearcă weekend-ul acesta să te abții de la cheltuieli. Mai bine folosește energia astrelor pentru a găsi noi surse de câștig, pentru a negocia la sânge o plată, pentru a recupera o datorie și în niciun caz pentru a-ți face alta. Totodată, evită tensiunile cu partenerul sau cu cei din jur pe teme financiare pentru că nu vei reuși decât să-ți strici starea de spirit. Unii nativi pot face reproșuri dacă nu se simt apreciați.

Horoscop Balanță/ Ascendent Balanță

Fie că te-ai abținut până acum, fie că nu, weekend-ul acesta nimeni nu te va opri să spui ceea ce ai de spus. Vei ieși în evidență foarte ușor, însă fă-o cu moderație, cu simț de răspundere pentru a nu-ți atrage critici din partea altora. Ai grijă că poți da naștere conflictelor cu cei din jur foarte ușor și dacă de obicei tu ești cel care aplanează, acum tu vei fi cel care va iniția lupta. Ești mai impulsiv decât de obicei și cele mai tăioase arme ale tale vor fi cuvintele.

Horoscop Scorpion/ Ascendent Scorpion

Dacă ai impresia că cineva are ceva cu tine, ține cont că este doar o viziune a ta și nicidecum realitatea. Încearcă să nu iei personal și să nu pui la suflet tot ce se petrece în jurul tău, tot ce auzi de la alții. Poți fi mai agitat pe interior și de preferat ar fi să faci meditație, sport, yoga. Unii nativi pot fi foarte tentați să se întoarcă în trecut, la un fost partener, însă nu va fi o decizie bună.

Horoscop Săgetător/ Ascendent Săgetător

Evită tensiunile cu prietenii și nu le impune acestora punctul tău de vedere. Mai bine fii neutru, mai ales dacă nu te privește conflictul în mod direct pentru că azi poți face parte și din lupta altora. S-ar putea să fii tentat să captezi atenția celor din anturaj cu orice preț, însă nu face și nu zice orice doar pentru câteva momente de popularitate. Unii nativi pot fi deranjați de atitudinea haotică, agitată a partenerului.

Horoscop Capricorn/ Ascendent Capricorn

Ai grijă să nu cauți aprecierile celorlalți cu orice preț și să te urci singur pe scenă dacă nu ești invitat sau, mai grav, dacă nu faci parte din spectacol. Autoîncoronarea nu va fi validată de ceilalți. Ai mare grijă la imaginea ta, la reputație pentru că poți spune cuvinte și poți face gesturi care să o strice. Ambițiile tale pot fi prea mari și prea exagerate acum și pot deveni armă cu două tăișuri.

Horoscop Vărsător/ Ascendent Vărsător

Ești pus pe harță weekendu-ul acesta și dușmanii tăi devin toți cei care nu-ți împărtășesc convingerile de viață. Încăpățânarea de a-și susține punctul de vedere până în pânzele albe îți poate aduce doar nervi și îi poate îndepărta pe ceilalți de tine. Cel mai bine ar fi să te uiți la un documentar, să citești o carte, să faci mai multă mișcare.

Horoscop Pești/ Ascendent Pești

Este o zi care poate aduce multă pasiune în dormitor, dar și multe îndoieli, suspiciuni și temeri. Ai nevoie să afli mai multe despre partener, să-l faci să vorbească, să-i înțelegi intențiile ascunse. Evită să-i controlezi pe ceilalți, evită manipulările și fii sincer și moral. Unii nativi pot lua decizii radicale, deloc ușoare, privind situația lor financiară.

Horoscopul zilei de 9 octombrie este realizat de astrologul Mădălina Manole și oferă previziuni complete pentru fiecare zodie bazate pe contextul astrologic al momentului.

