Matteo, surpriză emoționantă pentru logodnica lui, după 11 ani de relație: „Am reușit ghidat de Mia”. EXCLUSIV
03 oct. 2025 | 19:16
de Violeta Badea

Horoscop zilnic 4 octombrie 2025. Zodia căreia îi surâde soarta, va primi o veste extraordinară

Horoscop zilnic 4 octombrie 2025. Zodia căreia îi surâde soarta, va primi o veste extraordinară
Previziuni pentru 4 octombrie 2025

Ziua de sâmbătă, 4 octombrie 2025, aduce energie amestecată pentru nativi. Unele zodii vor avea parte de claritate și echilibru în plan profesional sau financiar, în timp ce altele se vor concentra pe sănătate și odihnă. Doar o singură zodie primește un dar astral deosebit: norocul îi va surâde și vestea mult așteptată va veni în viața sa.

Horoscopul zilei de sâmbătă, 4 octombrie 2025

Berbec

Ziua aduce dinamism la locul de muncă și vei reuși să închei o sarcină care ți-a dat bătăi de cap. Financiar, ești pe cale să primești o sumă mai mică de bani, dar suficientă pentru a acoperi cheltuielile urgente. În plan personal, se recomandă mai multă răbdare cu cei din jur.

Taur

Concentrează-te pe sănătate, pentru că organismul îți transmite semnale că are nevoie de odihnă. Chiar dacă ai multe responsabilități, o pauză scurtă îți poate readuce energia. Financiar, ești într-o zonă stabilă, fără surprize majore.

Gemeni

Ai idei creative și multă energie pentru a demara proiecte noi. Relațiile cu colegii sau colaboratorii sunt armonioase și favorizează progresul. Spre seară, familia îți va cere mai multă implicare.

Rac

Ziua este bună pentru organizare și planificare. Vei reuși să pui ordine în problemele financiare și să reduci cheltuielile inutile. În plan personal, atmosfera e mai calmă decât în ultimele zile.

Leu

Mâine ești plin de energie și ambiție. Apar oportunități la serviciu, dar va trebui să acționezi cu prudență, pentru că graba îți poate aduce greșeli. În familie, cineva îți solicită sprijinul și vei reuși să aduci liniște.

Fecioară

Ziua favorizează comunicarea și rezolvarea unor tensiuni mai vechi. Financiar, apar cheltuieli neprevăzute, dar nimic ce nu poți gestiona. E un moment bun să-ți reanalizezi obiectivele pe termen lung.

Balanță

Ești mai relaxat și simți că lucrurile se așază. În plan profesional, discuțiile cu un superior aduc claritate, iar sănătatea îți permite să faci mai mult sport. În dragoste, atmosfera este echilibrată și armonioasă.

Scorpion

Ai multă energie, dar și tendința de a te enerva ușor. Concentrează-te pe finalizarea proiectelor și lasă conflictele la o parte. Financiar, se întrevăd oportunități pentru investiții mici și profitabile.

Săgetător

Ziua aduce șanse mari de câștig pe plan profesional. Totuși, sănătatea trebuie să rămână o prioritate: evită stresul și odihnește-te suficient. În plan personal, o discuție clarificatoare aduce liniște în relații.

Capricorn

Norocul este de partea ta! Sâmbătă, vei primi o veste extraordinară care îți poate schimba direcția profesională sau personală. Planetele îți surâd și te sprijină să faci un pas important spre stabilitate și succes.

Vărsător

Ai parte de o zi liniștită, cu mici provocări la locul de muncă. În plan financiar, lucrurile stau pe loc, fără schimbări majore. Este un moment bun pentru activități relaxante și pentru a-ți încărca bateriile.

Pești

Te simți inspirat și atras de activități creative. În carieră, apar oportunități de a colabora cu oameni noi. Financiar, ești într-o zonă neutră, dar se recomandă prudență la cheltuieli.

