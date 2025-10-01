Ultima oră
De ce nu poate fi înmormântată Ioana Popescu? Iubitul jurnalistei, mesaj dureros pentru cei care au cunoscut-o
01 oct. 2025 | 19:51
de Violeta Badea

Horoscop zilnic 2 octombrie 2025. Zodia care trebuie să fie atentă la cheltuieli

Horoscop
Horoscop zilnic 2 octombrie 2025. Zodia care trebuie să fie atentă la cheltuieli
Previziuni pentru 2 octombrie 2025

Joi, 2 octombrie 2025, astrele aduc energiile specifice începutului de lună, influențând deciziile financiare, relațiile și starea generală de sănătate. Unele zodii vor avea parte de momente favorabile la locul de muncă, în timp ce altele vor trebui să fie mult mai atente la cheltuieli. Află ce te așteaptă în orele următoare!

Horoscopul zilei de joi, 2 octombrie 2025

Berbec

Ziua aduce oportunități interesante în carieră, iar inițiativele personale pot fi remarcate de superiori. Este recomandat să acordați atenție detaliilor și să evitați deciziile impulsive.

Taur

Relațiile de familie pot necesita mai multă atenție, iar comunicarea clară va preveni conflictele. Pe plan profesional, veți avea idei creative care pot fi aplicate imediat.

Gemeni

Este o zi potrivită pentru planificarea bugetului și gestionarea responsabilă a resurselor. Evitați cheltuielile impulsive și concentrați-vă pe prioritățile financiare.

Vezi și:
Horoscop miercuri, 1 octombrie 2025. Zodia care își schimbă destinul chiar din prima zi a lunii
Horoscop marți, 30 septembrie 2025. Zodia care pornește pe drumul spre succes în ultima zi a lunii

Rac

În domeniul carierei, pot apărea schimbări neașteptate care necesită adaptabilitate. În plan personal, odihna și relaxarea vor fi esențiale pentru echilibrul emoțional.

Leu

Se anunță o zi favorabilă pentru relațiile armonioase cu colegii și partenerii de afaceri. Sănătatea este stabilă, însă nu ignorați semnalele subtile ale corpului.

Fecioară

Apar oportunități interesante de a învăța lucruri noi sau de a începe proiecte personale ambițioase. Gestionarea eficientă a timpului va fi cheia succesului și a echilibrului zilnic.

Balanță

Joi, 2 octombrie, este important să fiți atenți la cheltuieli și să evitați achizițiile impulsive. Economiile și planificarea financiară vor aduce liniște și siguranță.

Scorpion

Energia de care dispuneți vă ajută să rezolvați cu succes sarcinile dificile la serviciu. Relațiile cu colegii pot fi armonioase și productive dacă comunicați deschis și sincer.

Săgetător

Se anunță o zi bună pentru activități fizice, recreere și relaxare. Atenția la sănătate și menținerea rutinei zilnice vor aduce beneficii semnificative și pe termen lung.

Capricorn

Cariera primește un impuls pozitiv, iar eforturile depuse anterior vor începe să fie vizibile. Planificați-vă clar obiectivele pentru săptămâna următoare.

Vărsător

Este o zi favorabilă pentru activități intelectuale, studiu și reflecție. Relațiile sociale pot aduce informații utile, idei valoroase și perspective noi pentru proiectele viitoare.

Pești

Intuiția și creativitatea sunt la cote înalte, fiind potrivite pentru decizii legate de carieră sau hobby-uri. Evitați stresul inutil și mențineți echilibrul emoțional.

Lorenzo Biliboc îl anunță pe Mircea Lucescu: „Aleg România!”
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Romania TV
Gestul oribil făcut de iubitul Ioanei Popescu la căpătâiul jurnalistei. Mara Bănică a fost șocată de tupeul lui. Incredibil ce a putut să zică: Asta era grija ta
Digi24
EXCLUSIV România, actor-cheie în apărarea Europei. Planul dezvăluit de consilierul prezidențial Cristian Diaconescu
Adevarul
Arma care ar putea fi lozul câștigător pentru Ucraina împotriva Rusiei
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
PlaySport
Incredibil! Cum poate să arate Sandra Izbașa la 11 ani după ce s-a retras din gimnastică. Imaginile au scăpat pe net
PlaySport
IMAGINILE MOMENTULUI! Arbitra de 24 de ani a fost prinsă cu observatorul de 3 ori mai în vârstă ca ea și video-ul compromițător a fost făcut public!
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Recomandări
Cum arată acum Monica Gabor? S-a schimbat mult de când a plecat din România, a fost filmată de Irina Columbeanu
Cum arată acum Monica Gabor? S-a schimbat mult de când a plecat din România, a fost filmată de Irina Columbeanu
Monden
acum 4 ore
Marea actriţă de la Hollywood care uimeşte cu anunţul divorţului. Toţi au crezut că are un mariaj de vis, însă este separată de soţul ei de trei ani
Marea actriţă de la Hollywood care uimeşte cu anunţul divorţului. Toţi au crezut că are un mariaj de vis, însă este separată de soţul ei de trei ani
Monden
acum 4 ore
Trei zodii atrag banii ca magnetul în octombrie 2025. Vor avea succes financiar fără să se aştepte
Trei zodii atrag banii ca magnetul în octombrie 2025. Vor avea succes financiar fără să se aştepte
Horoscop
acum 6 ore
Ioana Popescu, condusă pe ultimul drum. Motivul pentru care o femeie a dat-o pe jurnalistă cu ruj şi rimel, în biserică
Ioana Popescu, condusă pe ultimul drum. Motivul pentru care o femeie a dat-o pe jurnalistă cu ruj şi rimel, în biserică
Monden
acum 7 ore
Parteneri
Crima care a cutremurat România. Dan Antonescu, dezvăluiri cutremurătoare despre uciderea lui Ioan Luchian Mihalea: „Au venit hotărâți să-l omoare”
Click.ro
Noile scenarii ale Coaliției pentru concedierile de la stat
Digi24
Imagini de la înmormântarea Ioanei Popescu. Câteva flori în sicriu și coroane pe lângă, puține pungi de împărțit, oameni câți să-i numeri pe degete. Un obiect, așezat chiar peste ea, i-a înmărmurit pe toți / Foto
Unica.ro