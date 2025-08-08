Horoscop weekend 9-10 august 2025. Zodiile care au parte de surprize în dragoste și noroc la bani

Ultima oră
Horoscopul sufletului pereche. Ce zodie îți e sortită, potrivit astrelor
08 aug. 2025 | 19:51
de Ioana Bucur

foto: Pexels

Sfârșitul de săptămână vine cu energie bună, vești neașteptate și momente speciale pentru multe zodii. Unele vor trăi clipe de romantism intens, altele vor primi șansa de a-și îmbunătăți situația financiară. Iată ce spun astrele pentru fiecare zodie în parte:

Horoscopul weekendului

Berbec

Weekendul îți aduce o clarificare în dragoste. O discuție sinceră cu partenerul sau o întâlnire neașteptată cu cineva din trecut poate schimba totul. La bani, primești o propunere avantajoasă, dar trebuie să te miști repede.

Taur

Primești o oportunitate profesională care poate aduce câștiguri suplimentare. În dragoste, o persoană apropiată îți arată sprijinul și afecțiunea sa. Atmosfera este caldă și liniștită.

Gemeni

Astrele te favorizează în comunicare – fie că e vorba de negocieri financiare, fie de declarații de dragoste. Posibil să primești un cadou sau o invitație romantică.

Rac

Un weekend perfect pentru familie și pentru consolidarea unei relații. O sumă de bani poate apărea de unde te aștepți mai puțin. Bucură-te de stabilitatea pe care o simți acum.

Leu

Ești în centrul atenției – prieteni, admiratori și oportunități noi. În plan financiar, poți găsi o soluție la o problemă mai veche. Dragostea îți aduce fluturi în stomac.

Fecioară

Te ocupi de detalii practice, dar asta îți aduce și beneficii materiale. În dragoste, e momentul să lași garda jos și să fii mai deschis(ă) la surprize.

Zodia care ar putea face o investiție reușită

Balanță

O întâlnire sau un eveniment social îți poate schimba starea de spirit și chiar direcția în plan sentimental. Financiar, poți primi un bonus sau o plată întârziată.

Scorpion

Ai noroc la bani – un proiect sau o idee aduce profit. În dragoste, atmosfera este intensă și plină de pasiune. Atenție la impulsivitate.

Săgetător

Weekendul îți aduce ocazia de a călători sau de a explora locuri noi cu persoana iubită. Financiar, o veste bună îți ridică moralul.

Capricorn

Posibilă primire a unei sume neașteptate sau a unei oferte de colaborare. În dragoste, lucrurile devin mai clare și poți lua decizii importante.

Vărsător

Ai parte de momente romantice și de discuții profunde cu cineva special. La bani, există șansa unei investiții reușite.

Pești

Dragostea este în prim-plan – fie reînnoiești pasiunea în cuplu, fie apare o persoană nouă. Financiar, te bucuri de un mic câștig sau de un cadou.

