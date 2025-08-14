Ultima oră
Zodiile sub mantia ocrotitoare a Sfintei Maria. Vor avea parte de prosperitate până la finalul anului
14 aug. 2025 | 16:55
de Ioana Bucur

Horoscop vineri, 15 august 2025. Zodiile care se bucură de protecție divină de Sfânta Maria

Horoscop
Horoscop vineri, 15 august 2025. Zodiile care se bucură de protecție divină de Sfânta Maria
foto: Pixabay

Pe 15 august, creștinii sărbătoresc Adormirea Maicii Domnului, una dintre cele mai importante zile din calendarul ortodox. În această perioadă, tradiția spune că rugăciunile au o putere mai mare, iar cei care își deschid sufletul primesc ghidare și protecție divină. Astrele indică o zi plină de energie pozitivă, în care anumite zodii sunt sprijinite în mod special în plan personal, financiar și spiritual.

Horoscopul zilei de vineri

Berbec

O zi deosebită pentru relațiile personale. Vei primi confirmări importante legate de o decizie recentă. Sprijinul unei persoane apropiate îți aduce încredere și curaj.

Taur

Vezi și:
Horoscop joi, 14 august 2025. Dragostea plutește în aer pentru trei zodii, relațiile se înfiripă rapid
Horoscop miercuri, 13 august 2025. Două zodii se bucură de noroc la bani, câștigurile sunt garantate

Energia Sfintei Maria îți aduce claritate și echilibru interior. Este momentul potrivit să te împaci cu cineva sau să închei o etapă dificilă din viața ta.

Gemeni

Ai parte de susținere divină în plan profesional. O discuție purtată astăzi se poate transforma într-o colaborare de lungă durată. În plan personal, familia îți este alături.

Rac

Protecția divină se vede în armonia din familie. Posibile vești bune legate de o mutare, o investiție sau un proiect comun. Zi excelentă pentru planuri de viitor.

Leu

Ai parte de energie și motivație. O veste sau o întâlnire îți poate schimba perspectiva asupra unei situații. Seara aduce un moment de liniște sufletească.

Zodiile care beneficiază de protecție divină

Fecioară

Astăzi primești inspirație și îndrumare exact când ai nevoie. Poate apărea o oportunitate profesională sau un sprijin neașteptat din partea unei persoane influente.

Balanță

Ziua îți aduce claritate în plan sentimental. Dacă ai avut neînțelegeri, azi este momentul ideal să le rezolvi. În plan financiar, apare o mică surpriză.

Scorpion

Protecția divină se manifestă printr-un noroc neașteptat. Poate fi vorba despre o șansă profesională, un sprijin financiar sau o rezolvare rapidă a unei probleme.

Săgetător

Ai parte de o zi plină de energie bună. O persoană apropiată îți face o propunere interesantă. În plan spiritual, te simți mai conectat ca oricând.

Capricorn

Ziua îți aduce stabilitate și echilibru. Primești confirmări că munca ta este apreciată. În familie, armonia domină, iar o discuție importantă aduce claritate.

Vărsător

Protecția divină se simte în toate domeniile. Un proiect sau o idee prinde contur. Ai parte de susținere din partea oamenilor potriviți.

Pești

Zi excelentă pentru introspecție și planuri noi. Intuiția este foarte puternică, iar un semn sau un mesaj îți arată direcția corectă.

Sfatul zilei: Indiferent de zodie, 15 august este un moment ideal pentru recunoștință, rugăciune și conectare cu cei dragi. Energia acestei sărbători poate aduce liniște și claritate sufletească.

Dan Petrescu și-a aflat suspendarea după scandalul de la meciul cu Universitatea Craiova. Câte etape va sta departe de banca tehnică
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Romania TV
Romina Gingașu a făcut 33 de ani și s-a sărbătorit cu fast, la Monaco. Totul a fost ca în filme. Mult bun gust și rafinament. Rochia Rominei a costat o avere / GALERIE FOTO
Digi24
VIDEO Amenzi de până la 100.000 de lei pentru cei care construiesc fără autorizație, în propria curte, garaje, șoproane sau alte anexe
Adevarul
Mit spulberat. Fructele nu afectează ficatul ca alcoolul. Cât înseamnă, de fapt, „prea mult”
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
PlaySport
Incredibil! Cum poate să arate Sandra Izbașa la 11 ani după ce s-a retras din gimnastică. Imaginile au scăpat pe net
PlaySport
IMAGINILE MOMENTULUI! Arbitra de 24 de ani a fost prinsă cu observatorul de 3 ori mai în vârstă ca ea și video-ul compromițător a fost făcut public!
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Ego.ro
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Recomandări
Fetița Teodorei Marcu a împlinit 3 ani. Cum a arătat prima aniversare a fetiței fără mamă, cine i-a fost alături și i-a alinat dorul, au fost nedezlipite: „La mulți ani, inimioară”
Fetița Teodorei Marcu a împlinit 3 ani. Cum a arătat prima aniversare a fetiței fără mamă, cine i-a fost alături și i-a alinat dorul, au fost nedezlipite: „La mulți ani, inimioară”
Monden
acum 24 de minute
Irinuca îl răsfață cum poate mai bine pe Irinel Columbeanu. Afaceristul, mai fericit ca oricând, fiica îi pregătește până și mâncarea: „E minunat să ai o domnișoară care să te ajute”
Irinuca îl răsfață cum poate mai bine pe Irinel Columbeanu. Afaceristul, mai fericit ca oricând, fiica îi pregătește până și mâncarea: „E minunat să ai o domnișoară care să te ajute”
Monden
acum 2 ore
Imagini din trecutul ispitei Mattia de la „Insula Iubirii”. Legătura lui cu Prinţul William şi Rihanna. Meseria pe care o avea înainte de a fi afacerist, în Cluj-Napoca?
Imagini din trecutul ispitei Mattia de la „Insula Iubirii”. Legătura lui cu Prinţul William şi Rihanna. Meseria pe care o avea înainte de a fi afacerist, în Cluj-Napoca?
Monden
acum 3 ore
Vica Blochina, mândră de fiul ei. Edan Pițurcă s-a transformat, seamănă perfect cu tatăl lui celebru. Foto
Vica Blochina, mândră de fiul ei. Edan Pițurcă s-a transformat, seamănă perfect cu tatăl lui celebru. Foto
Monden
acum 4 ore
Parteneri
Reacția acidă a lui Ion Lăceanu, aflat în azil, după ce fiica l-a scăpat pe Irinel Columbeanu de datorii: „A petrecut cu femeile, trebuia să pună bani și la saltea”
Click.ro
Decizie privind apartamentele românilor! S-a schimbat tot
Mediaflux
Zici că a întinerit! Cu o rochie scurtă, albă și cu pantofi eleganți, animal print, Elena Udrea face furori cu aparițiile sale, de când a ieșit din închisoare. Cum au fotografiat-o paparazzi în oraș
Unica.ro