Horoscop vineri, 15 august 2025. Zodiile care se bucură de protecție divină de Sfânta Maria

Pe 15 august, creștinii sărbătoresc Adormirea Maicii Domnului, una dintre cele mai importante zile din calendarul ortodox. În această perioadă, tradiția spune că rugăciunile au o putere mai mare, iar cei care își deschid sufletul primesc ghidare și protecție divină. Astrele indică o zi plină de energie pozitivă, în care anumite zodii sunt sprijinite în mod special în plan personal, financiar și spiritual.

Horoscopul zilei de vineri

Berbec

O zi deosebită pentru relațiile personale. Vei primi confirmări importante legate de o decizie recentă. Sprijinul unei persoane apropiate îți aduce încredere și curaj.

Taur

Energia Sfintei Maria îți aduce claritate și echilibru interior. Este momentul potrivit să te împaci cu cineva sau să închei o etapă dificilă din viața ta.

Gemeni

Ai parte de susținere divină în plan profesional. O discuție purtată astăzi se poate transforma într-o colaborare de lungă durată. În plan personal, familia îți este alături.

Rac

Protecția divină se vede în armonia din familie. Posibile vești bune legate de o mutare, o investiție sau un proiect comun. Zi excelentă pentru planuri de viitor.

Leu

Ai parte de energie și motivație. O veste sau o întâlnire îți poate schimba perspectiva asupra unei situații. Seara aduce un moment de liniște sufletească.

Zodiile care beneficiază de protecție divină

Fecioară

Astăzi primești inspirație și îndrumare exact când ai nevoie. Poate apărea o oportunitate profesională sau un sprijin neașteptat din partea unei persoane influente.

Balanță

Ziua îți aduce claritate în plan sentimental. Dacă ai avut neînțelegeri, azi este momentul ideal să le rezolvi. În plan financiar, apare o mică surpriză.

Scorpion

Protecția divină se manifestă printr-un noroc neașteptat. Poate fi vorba despre o șansă profesională, un sprijin financiar sau o rezolvare rapidă a unei probleme.

Săgetător

Ai parte de o zi plină de energie bună. O persoană apropiată îți face o propunere interesantă. În plan spiritual, te simți mai conectat ca oricând.

Capricorn

Ziua îți aduce stabilitate și echilibru. Primești confirmări că munca ta este apreciată. În familie, armonia domină, iar o discuție importantă aduce claritate.

Vărsător

Protecția divină se simte în toate domeniile. Un proiect sau o idee prinde contur. Ai parte de susținere din partea oamenilor potriviți.

Pești

Zi excelentă pentru introspecție și planuri noi. Intuiția este foarte puternică, iar un semn sau un mesaj îți arată direcția corectă.

Sfatul zilei: Indiferent de zodie, 15 august este un moment ideal pentru recunoștință, rugăciune și conectare cu cei dragi. Energia acestei sărbători poate aduce liniște și claritate sufletească.