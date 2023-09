Horoscop săptămânal 11-17 septembrie cu Mariana Cojocaru. Zodia cu blocaj major pe karmă VIDEO EXCLUSIV

Horoscop săptămânal 11-17 septembrie 2023 este prezentat de astrologul Mariana Cojocaru în cadrul rubricii AstroPlay de pe YouTube Playtech Știri. Urmează o săptămână foarte importantă deoarece este a doua oară când Mercur își reia mersul direct după alte 3 săptămâni de retrogradare. E ultima săptămână în care și Soarele mai „staționează” în Fecioară.

Horoscop săptămânal 11-17 septembrie 2023

În momentul în care planetele sunt într-o continuă mișcare, noi primim vibrații, energii și mesaje care trebuie descifrate mereu. Mercur în Fecioară se simte foarte bine, este al doilea domiciliu pentru el, ca o casă de vacanță. Vestea cea mare este că, în curând, vom avea parte de echinocțiul de toamnă, abia atunci se instalează toamna astrologică și astronomică. Vom analiza influența lui în săptămâna care urmează.

Toate aceste tranzite astrale aduc progresii solare pentru toți, schimbări bruște de macaz pe destin. Mercur se va simți și mai bine în mers direct pentru că el și în mers retrograd nu este atât de negativ sau negativist. El agită lucrurile, le zăpăcește. Vin vești bune pentru școlari! Pot păși cu dreptul în nou an școlar din moment ce Mercur intră în mers direct. În trecut, nu întâmplător școala începea la 15 septembrie pentru că pe 14-15 era trecerea, Ziua Crucii și pășeam cu Dumnezeu înainte.

Mercur are, cu siguranță, planuri pentru toate zodiile și este dinamic. Acum că a trecut în liga întâi, trebuie să îi acordăm prioritate în preajma Soarelui. E pus pe fapte mari și poate să aranjeze cuvântul în așa fel încât o vorbă bună să fie de mare ajutor, de mare folos acolo unde este cazul.



Horoscop săptămânal 11-17 septembrie. Berbec / Ascendent Berbec

Berbec: ce prefigurează, în general, pe destinul vostru? Mercur reintrat în prima ligă, după scurta dar importanta sa retrogradare, vine cu obligația de a vă pune pe treabă. Tinerii se vor pune iar cu burta pe carte pentru că dacă ai carte, ai parte! E foarte important să înțelegeți faptul că există aspecte care ne duc într-o zonă în care viața sau destinul poate fi construit într-un anume fel, și anume pozitiv. Soarele și Mercur în tranzit pe cea de-a șasea casă a horoscopului general, casă activă, atenționează persoanele în vârstă asupra sănătății și faptul că trebuie să fie cum arată cămara cu bucate.

Taur / Ascendent Taur

Pentru Taur, copiii reprezintă prioritatea săptămânii care urmează, în sensul în care se anunță mobilizare generală. De la copii, la părinți sau la bunicii acestei constelații. Atenția adulților trebuie să fie foarte mare atunci când împart sarcinile în familie. În anumite situații se ocupă doar mama, în cele mai rare doar tata. Dar e important ca toată lumea să se implice, mai ales în stabilirea unei relații cu dascălii copiilor, cu care trebuie să existe o comunicare directă și concretă. Dar și cu bunicii trebuie să se discute la fel, iar ei să se implice cum pot, dar mai mult cu sufletul.

Gemeni / Ascendent Gemeni

Nativii din zodia Gemeni trebuie să demonstreze că au fost gospodari. Trebuie să scoată la lumină recolta de peste vară, la mezat, pentru a se mândri cu roadele muncii lor. Mercur în mers direct, patronul vostru, vă pune să socializați, să petreceți cu gospodarul nr. 1 și voi trebuie să luați exemplu de la el. Veți avea, ca și idee, un mentor, o persoană care să fie un exemplu, un lider, un idol.

Horoscop săptămânal 11-17 septembrie. Rac / Ascendent Rac

Nativii mici din zodia Rac au prioritate pe destin. Ca o paranteză, Mercur în mers direct are, ca și reprezentare, cei doi copii. Acum exact așa funcționează. Vorbim despre aspecte care țin de grădiniță și de școală primară, deci acolo se pun bazele. Vorbim despre casa a treia zodiacală, casă activă, deci, timid, Răcușorul va păși în viață și cu încredere, ca să nu facă un pas înainte și 2-3 înapoi. Trebuie să existe o coerență pe destinul lor în așa fel încât timiditatea să fie înfrântă, să li se explice cum trebuie să funcționeze într-un astfel de an, ca să nu fugă de responsabilitățile sociale și profesionale. Multă alergătură și zbatere pentru maturii zodiei.

Leu / Ascendent Leu

Se prefigurează noi cheltuieli sau noi surse de câștig. Pot apărea facturi noi care să vă ia prin surprindere, veți chema un meșter drege tot pentru că veți pregăti casa de iarnă. Acolo pot să apară anumite defecțiuni, probleme. Pregătiți tot ce ține de casă, de domiciliu.

Fecioară / Ascendent Fecioară

Încă este vedeta zodiacului, este ultima săptămână în care sunteți susținuți de progresiile solare și de tranzitele astrale. Este un tandem foarte interesant Soare – Mercur, care vă susține din plin. Dacă în ultimele săptămâni au fost nori negri și furtuni, acum se instalează din nou liniștea și pacea. Cei care nu și-au rezolvat problemele până acum, să știți, cu tot bagajul vibrațional karmic datorită lui Mercur retrograd, că tensiunile vor continua și la mulți se vor amplifica. Dacă nu vă merge bine pentru că aveți blocaje sau pentru că nu ați înțeles mesajul lui Mercur retrograd, să știți că există lucruri nedescifrate, criptate, care țin de karmă și de astrograma voastră complexă.

Horoscop săptămânal cu Mariana Cojocaru

Balanță / Ascendent Balanță

Încercați să vă transformați dușmanii în prieteni, pentru că cele mai multe dintre voi sunteți destul de diplomate. În săptămâna următoare trebuie să fiți atente ca lucrurile să nu scape de sub control. Atenție mare la dușmanii nevăzuți!

Horoscop săptămânal 11-17 septembrie. Scorpion / Ascendent Scorpion

Horoscop săptămânal 11-17 septembrie. Pentru Scorpioni, Mercur în tandem cu Soarele anunță fie evenimente, petreceri, reuniuni, regăsiri, la unii conferințe, fie secrete legate de o persoană din trecut sau care v-a ajutat cândva sau ar putea să vă ajute acum. Este o chestiune care vine din trecut și care se poate materializa într-un fel anume. Unele parteneriate se pot reactiva săptămâna următoare.

Săgetător / Ascendent Săgetător

Parteneriatul Soare – Mercur va fi pentru voi exact pe mijlocul cerului în săptămâna care urmează. Acolo este marcat un sector interesant, care ține de studii, dar poate să țină și de deplasări, alergătură multă, totul cu rost și cap. Pentru mulți, aspectul vine pe casa străinătății. Se pot lua decizii în acest sens, decizii care pot ține de carieră, de job, de loc de muncă, de faptul că vreți să creați un fel de punte către ceva anume. Pare să nu fie din localitatea de obârșie, ci undeva la distanță. Deciziile vor fi foarte dificil de luat.

Capricorn / Ascendent Capricorn

Horoscop săptămânal 11-17 septembrie. Capricornii încearcă să împace și capra, dar și varza în săptămâna care vine! Adică vor să facă un echilibru între carieră și familie. Unii au tendința de a funcționa numai pe carieră, iar alții numai pe familie. Numai de voi depinde ce creionați și ce recreionați, ce stabiliți și ce desfaceți. Există și excepții de la regulă, Capricorni atipici care nu se pot adapta. Ei pot creea dezechilibra care nu sunt simple sau ușor de analizat.

Horoscop săptămânal 11-17 septembrie. Vărsător / Ascendent Vărsător

Vărsătorul are o săptămână destul de complexă, de complicată. Dar faptul că Mercuri reintră în mers direct indică faptul că întrezăresc ceva, o portiță, o fereastră, încât să poată rezolva problemele. Vor fi practici și vor atrage de partea lor destinul bun. Vor avea multă alergătură și, de ce nu, soluționări de acte. Unii dintre nativi vor avea piedici care țin de karmă, unele lucruri vor fi înfrânate sau blocate. Vărsătorul are două planete retrograde în constelație, nu are răbdare, se agită, vrea să rezolve repede, dacă se poate. Vrea să se pună la adăpost, dar pe zodia opusă e Lilith, care îl pune să își vadă partenerul/a cu alți ochi, pune presiune pe partea emoțională și afectivă. Unii vor părea că își schimbă atitudinea cu 180 de grade, în timp ce alții vor intra orbește în niște relații, nefiind foarte atenți la cum funcționează, dacă merită sau nu. Trebuie să faceți ceva cu voi, presiunea psihică este mare.

Citește și: Horoscopul dacic cu Mariana Cojocaru. Ce zodie ești și cum te-au descris strămoșii

Pești / Ascendent Pești

Horoscop săptămânal 11-17 septembrie. Discuțiile par să fie, cu Mercur în mers direct și Soare, cu cap și coadă. Unii pot începe lucrurile și le pot lăsa apoi în coadă de pește… Nativii acestei zodii sunt experți în acest sens, din diverse motive. Cei trecuți de prima parte a vieții sau de jumătatea ei au alte aspecte astrale care indică noi coordonate și noi caracteristici pe destin. Unii se întreabă de ce nu își întâlnesc jumătatea, această chestiune ține de karma. Toate sunt înscrise în viețile anterioare, unde se vede și ce aveți ascuns, de ce sunteți nemulțumiți. Unii vor fi melancolici pe carieră, să întrebe de ce nu găsesc o cale corectă și coerentă pe carieră, alții au blocaje și cumpene pe business, pe parte socială, pe loc de muncă, parteneriate. La alții, aspectele pot apărea în sectoarele bunurilor. Este important să vă aflați misiunea karmică de viață. Dacă nu o știți, riscați să vă blocați și să nu puteți evolua corect. Adică nu faceți umbră pământului degeaba!

Citește și: Horoscopul sănătății cu Mariana Cojocaru. Ce organe guvernează fiecare zodie și ce înseamnă asta