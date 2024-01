Horoscop săptămâna 8-14 ianuarie 2024 cu Mariana Cojocaru. Mercur retrograd ia mâna de pe zodii! VIDEO EXCLUSIV

Horoscop săptămâna 8-14 ianuarie 2024 este prezentat de astrologul Mariana Cojocaru, în cadrul rubricii AstroPlay de pe YouTube Playtech Știri. Azi vom afla ce rezervă astrele fiecărei zodii în parte, în a doua săptămână din noul an care tocmai ce a început!

Horoscop săptămâna 8-14 ianuarie 2024

Vom avea mai multe evenimente, din punct de vedere astrologic. Luna va fi în descreștere după ultimul pătrar din 4-5 ianuarie 2024 în Balanță. Cum ne ajută pe fiecare dintre noi? Susține și favorizează finalizarea unor proiecte pe termen scurt, pentru a atrage beneficii și a încasa bani sau alte bonusuri.

Este excepțională Luna diseminată pentru eliminarea kilogramelor în plus acumulate de sărbători. Susține purificarea, detoxifierea, tratarea bolilor acute sau cronice prin tratament adecvat și alimentație foarte corectă. Ferice de cei care își cresc mâncarea pe bătătură și știu exact ce bagă în gură!

Cuadratura Lunii cu Soarele, la debut de săptămână, cere tuturor o atitudine cumpătată și temperată, adică Luna în Balanță, responsabilă în zilele următoare după tensiunile disonante produse de Mercur retrograd, acum revenit la sentimente mai bune după ce și-a reluat mersul direct.

Cel de-al doilea astrotranzit este marcat de trecerea lui Marte din Săgetător în Capricorn, unde va fi primit de Soare și de Pluto. Atât Marte cât și Pluto sunt planete ale Scorpionului și totul trebuie gândit ca la croitor. Nu trebuie să ne lansăm în dispute, trebuie să fim temperați, să gândim înainte să luăm o decizie importantă pentru noi.

Marte e cu zvâc imediat, te împinge de la spate și nu stai să gândești mult. Deci atenție! Pluto e înțelept, profund și vrea să tempereze lucrurile. În Capricorn funcționează într-un fel anume, deci trebuie să fiți calmi, fără nervi și stres, calculați de două ori înainte de a lua o decizie. Mottoul săptămânii va fi: un om de acțiune este sortit să fie iubit!

Berbec / Ascendent Berbec

Pentru voi, intrarea patronului vostru în Capricorn are menirea să vă mobilizeze, să turați motoarele pentru a aștepta bonusurile care ar putea să apară pe carieră. O să acceptați competiția, responsabilitățile asumate din punct de vedere social. Acolo sunt și trofeele, și banii, și câștigurile sau podiumul de premiere. Va fi o săptămână interesantă în care tot ce ține de dorința de a înțelege cum funcționează mecanismele, chiar de a le unge, totul se va concretiza în startul acesta. Să nu pierdeți startul cu viața și cu competițiile care vor să vină. Ei trăiesc clipa prezentă, prin urmare e bine să accepte responsabilitățile care vor apărea în perioada următoare.

Horoscop săptămâna 8-14 ianuarie 2024. Taur / Ascendent Taur

Venus în Săgetător indică faptul că dragostea e ca lupta de coridă. Luna (unul din patronii voștri) în descreștere, ultimul pătrar, spune neapărat că e cazul de un detox, ca să vă fie cât mai bine. Nu e vorba neapărat doar de kilogramele în plus. Organismul adună, periodic, toxine și dacă sunteți slabi. Detoxul trebuie să facă parte din viața tuturor. Pot apărea bonusuri de la alimentația verde, fără grăsimi.

Gemeni / Ascendent Gemeni

Mercur, patronul vostru, e acum în mers direct în Săgetător unde, în realitate, este în cădere și nu se poate manifesta la adevărata lui valoare. Vă reamintește de angajamentele luate cu 3-4 săptămâni, luni sau chiar ani înainte. Acolo e ceva de înțeles în profunzime, cu Pluto, sau de finalizat.

Horoscop săptămâna 8-14 ianuarie 2024. Rac / Ascendent Rac

Ultimul pătrar al Lunii, căci Luna albă este patronul vostru și are o importanță foarte mare, e acum în Balanță și vrea un plan de bătaie pentru voi, ca să începeți de luni cu dreptul. Să fiți calm, calculat, pentru eficiență. Nu e timp pentru zăbavă! Unii se pot culca pe o ureche, dar nu trebuie. Atenționează asupra unei acțiuni, activități, care trebuie să vă mobilizeze și să vă pună cu totul în mișcare.

Leu / Ascendent Leu

O discuție de suflet sau o discuție cu cap și coadă în plan socio-profesional se întrevede la nativii activi. Acolo se spune că trebuie să existe un deznodământ, acolo e o sursă de bani. Ceva legat de autorități și care necesită drum, întrevedere. Sănătatea se vrea prioritară, trebuie să faceți ceva pentru voi. Poate un detox.

Fecioară / Ascendent Fecioară

Unele Fecioare pot încasa sau plăti bani. În ambele cazuri, cum vin așa se și duc. Unele persoane investesc în sănătate, iar altele vor investi în copii. Acolo sunt aspectele prioritare ale perioadei următoare.

Horoscop săptămânal cu Mariana Cojocaru

Balanță / Ascendent Balanță

Horoscop săptămâna 8-14 ianuarie 2024. Este important să citiți aspectele generale de mai sus. Ați observat că sunteți în vizorul planetelor? Săptămâna care vine vă are în prim-plan. Acolo aveți tot ce reprezintă plusul, informația valoroasă și completăm cu chestiuni presante ce țin de familie, de cuplu, de casă ce nu mai suportă amânare. Alți nativi vor avea totul pe latura socială, carieră, loc de muncă, unde apar beneficiile, evident pentru a rezolva chestiunile de familie menționate anterior.

Scorpion / Ascendent Scorpion

Cu Marte și Pluto în stânga și în dreapta Soarelui, ambii patronii voștri, e clar că astrele au planuri foarte importante pentru voi. Unde? În Capricorn! Lilith, a treia patroană a voastră, este în Fecioară și are altă semnificație pe care deja o știți. Nu ratați startul săptămânii, dacă vreți să treceți linia de finish și săptămâna să dea cu plus. În momentul în care activați vibrațiile celor două planete din Capricorn, pentru Scorpion trebuie să dea cu plus. Fie că e vorba de străinătate, probe, interviu, loc de muncă, examene, comunicare. E foarte important cum comunicați zilele astea, mulți ochi vor fi pe ceea ce vreți să faceți și cum faceți să obțineți un produs final, ca să fie perfect, fără defect.

Horoscop săptămâna 8-14 ianuarie 2024. Săgetător / Ascendent Săgetător

Cu Venus în Săgetător, iubirea vă dă aripi! Evident, celor tineri și doritori de așa ceva. Venus este astrul iubirii și e logic că are un plan pentru unii nativi. Pentru cei care sunt trecuți de prima tinerețe, planeta funcționează altfel. Puteți învăța să iubiți animalele, florile, zona de creație, de confort interior. Adică să vă iubiți pe voi pentru că, fără iubire, nimeni nu poate funcționa! Profesional, se spune că cei care sunt cu adevărat specialiști vor intra într-un soi de competiție pentru a atrage câștiguri, bani, beneficii.

Capricorn / Ascendent Capricorn

Horoscop săptămâna 8-14 ianuarie 2024. Un plus de la Marte în săptămâna următoare care și dă mobilizarea, ca la armată. Într-o astfel de săptămână sună trompeta! Cine se trezește de luni, poate să culeagă roadele până la finalul săptămânii. Puteți finaliza ceva mare, dacă v-ați făcut temele ca la carte.

Vărsător / Ascendent Vărsător

Steliumul din Capricorn anunță rezolvarea unor chestiun foarte importante, dar cu implicare și alergătură pe măsură. Un plan ca la carte, plin de detalii. Agenda de lucru e la control de către astre, ca să nu pierdeți timp prețios. Ce înseamnă asta? Că trebuie să fiți organizați. Unele chestiuni își pot pune amprenta asupra voastră. Ca să fiți eficient și să eliminați stresul, e bine să aveți totul notat și organizat. Efeciența trebuie să fie maximă, să nu existe timp mort. Ce veți câștiga? Un plus pentru sănătatea și relaxarea voastră. O să vă puteți acorda un bonus la SPA sau o ieșire în oraș așa.

Citește și: Horoscopul banilor 2024 cu Mariana Cojocaru. Ce zodii vor fi atinse financiar de zeul Mamona VIDEO EXCLUSIV

Horoscop săptămâna 8-14 ianuarie 2024. Pești / Ascendent Pești

O persoană tânără sau foarte activă vă poate ajuta să fiți cât mai eficienți, chiar de la debutul săptămânii. Vă poate prelua din sarcini și din atribuții. E de bun augur pentru cei mai în vârstă, evident. Dacă nu aveți de unde, aia e. Cei tineri pot fi ajutați sau susținuți de un prieten sau o prietenă cu trecere, cineva important care deține o poziție socială privilegiată, care poate să își deschidă o ușă pentru a te afirma. Sunt chestiuni care reprezintă bonusuri și te pot ajuta în săptămâna următoare.

Citește și: Horoscop: cea mai importantă zi din 2024 cu Mariana Cojocaru. Reprezintă cifra banilor la chinezi! VIDEO EXCLUSIV